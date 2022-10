"Il faut prendre le temps de sortir de son quotidien et de retrouver une nouvelle forme d’énergie" Julia Paris

« Sans être une critique, c’est une alerte, on a tendance à ne plus s’arrêter et à vivre à cent à l’heure ». Dans ce "Pause", Julia Paris, auteure et chanteuse, nous présente son premier roman, « L’imprévu », une aventure et un voyage dans lequel le lecteur suit le parcours intime de Tom, un écrivain en perte d'inspiration qui rencontre « beaucoup de mal pour se resynchroniser avec son élan créateur » : « La véritable fonction d’un écrivain, c’est de mettre en branle les mots pour apporter des émotions, faire passer des messages et faire voyager les gens. À partir du moment où il s’est figé dans sa réalité, il ne peut plus transmettre de message à son public, et c’est pour cela qu’il est bloqué ». Par ce roman, l'artiste désire « remettre l’humain au centre de la création » : « On a tendance à ne plus s’arrêter sur soi », souligne-t-elle.