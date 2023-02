Contre la loi Rist : les médecins de nouveau dans la rue à Paris

REPORTAGE - 15 000 médecins selon les organisateurs, 4 500 selon la police, ont manifesté à Paris pour une revalorisation de leur rémunération et contre la loi Rist, actuellement en discussion au Sénat. Les syndicats de praticiens, dans une rare unanimité, avaient appelé à fermer les cabinets médicaux dans tout le pays et à défiler dans la capitale. La proposition de loi contestée ouvre "l'accès direct" des patients, sans passer par un médecin, à certaines infirmières, aux kinésithérapeutes ou aux orthophonistes.

Pour les syndicats de médecins, le texte va "mettre en danger la santé" des patients "en contournant la fonction de coordination du médecin traitant". La réforme est en revanche soutenue par certains infirmiers, dont 50 syndicats et associations ont dénoncé mardi "une opposition systématique des médecins à toute évolution des (autres) professions de santé".

Les syndicats de médecins réclament par ailleurs depuis plusieurs semaines une hausse du montant de la consultation, actuellement fixée à 25 euros. L'Assurance maladie propose, pour sa part, une augmentation de 1,50 euro soit une consultation à 26,50 euros. L'organisme se dit cependant prêt à aller plus loin, mais à condition que les médecins s'engagent à "prendre davantage de patients, faire des gardes" et à "assurer des soins non-programmés", bref, à travailler plus. À l’issue de nouvelles négociations qui doivent se tenir en fin de semaine, les médecins envisagent de lancer un appel à la grève illimitée à partir du 27 février prochain. Reportage.