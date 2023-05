"Nos collègues sont réintégrés dans les services les plus lourds", Sonia & Florence de l'association des Blouses Blanches

ENGAGEMENT - En marge du colloque organisé dans la ville de Saintes (Charente-Maritime), à l'occasion de la 100e émission du Conseil Scientifique Indépendant (CSI), organisé par le collectif RéinfoLiberté et animé notamment par Louis Fouché, Vincent Pavan et Tristan Edelman, nous avons rencontré Sonia, aide-soignante et Florence, infirmière.

Toutes les deux font partie de l'association des Blouses Blanches. Elles sont revenues sur la difficile réintégration de certains soignants, suite au vote d'une loi abrogeant l'obligation vaccinale anti-Covid-19 et levant les suspensions prononcées à leur encontre dès septembre 2021.

Florence a eu la triste surprise de découvrir que son poste avait été pourvu alors que son contrat était simplement suspendu. Rappelons par ailleurs que les soignants, pendant leur période de suspension, n'ont pas eu le droit de trouver un autre travail puisqu'ils étaient toujours considérés sous contrat à l'hôpital. Ce qui les privait de toute indemnité.

Dans un témoignage édifiant, Sonia et Florence affirment que certains de soignants "réintégrés" se voient proposer les postes les plus ingrats, "les plus lourds", selon leurs mots.

