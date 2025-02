Invité dans le cadre de la seconde conférence sur Make Europe Great Again (MEGA), organisé par le mouvement conservateur européen (CRE), Xavier Azalbert, directeur de la rédaction de France-Soir invite à réfléchir sur les défis contemporains auxquels l'Union européenne est confrontée en termes d'information. Il aborde des thèmes cruciaux pour la démocratie tels que l'égalité et la transparence ainsi que l'application trop fréquente du principe de « deux poids, deux mesures » au sein de l'Union. Ce fameux « double standard ». À travers une analyse incisive, il remet en question la manière dont les informations sont traitées et partagées, soulignant ainsi les disparités et les asymétries qui sapent la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Xavier Azalbert évoque tout d'abord l'importance d'une union de personnes plutôt qu'une simple union de nations, posant ainsi les bases d'une réflexion sur les valeurs fondamentales qui devraient guider l'Union européenne. Il met en exergue la nécessité d'une amélioration continue, en prenant comme exemple l'erreur marketing de Coca-Cola il y a quarante ans, pour illustrer que le progrès ne doit pas être confondu avec des changements superficiels ou mal avisés.

L'un des points centraux de son intervention est la critique des médias et de leur rôle dans la formation de l'opinion publique. En prenant un exemple, il dénonce le silence des grands médias sur des affaires cruciales, comme celle impliquant Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, accusée de corruption et d'usurpation de fonction. Ce silence, selon lui, est symptomatique d'un problème plus profond dans notre écosystème informationnel, où l'asymétrie de l'information favorise l'application de deux poids, deux mesures.

De plus, il met en lumière la marginalisation et le dénigrement que subissent des voix conservatrices au sein du Parlement Européen, soulignant que cette inégalité de traitement va à l'encontre du pluralisme nécessaire à une démocratie saine.

« Toutes les expressions politiques doivent être discutées ouvertement et bénéficier des mêmes opportunités et toute application du deux poids, deux mesures est une violation des principes démocratiques. »

En outre, il aborde la question de la transparence des contrats liés à l'achat des vaccins contre la COVID-19 et ses conséquences qui le mènent à critiquer le manque d'accès à ces documents pour les députés européens, soulignant que cette opacité empêche une prise de décision éclairée et nuit à la souveraineté des États membres. Il appelle à une plus grande transparence et à un accès égal à l'information pour tous les citoyens.

Il exhorte l'Union européenne à défendre la liberté d'expression et à garantir que chaque voix soit entendue, chaque décision soit transparente, et chaque citoyen soit informé de manière égale. Il met en perspective la sacralisation de la liberté d'expression dans la Constitution américaine, qui n'a pas le même niveau de considération dans la Constitution française et appelle à une réflexion sur les priorités de l'Europe en matière de droits fondamentaux.

Make Information Free Again - Rendre l'information libre de nouveau.