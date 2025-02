Dans l'obscurité de la nuit, au cœur du Trésor américain, une révolution silencieuse est en marche. Quatre jeunes codeurs, armés de compétences en programmation et d'une détermination sans faille, s'attaquent aux rouages complexes de l'administration publique. Leur mission ? Mettre en lumière les inefficacités et redondances de systèmes bureaucratiques qui, pendant des décennies, ont échappé à tout contrôle. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une transformation technologique, mais d'une véritable refonte de la gouvernance, un modèle qui pourrait inspirer des initiatives similaires à travers le monde, notamment en France avec une initiative similaire que l’on pourrait appeler le CLEBS ou Commission Libre d'Efficacité Budgétaire Souveraine.

DOGE : le code qui révèle l'Inconnu qui n’est pas très présentable

Cette vidéo nous plonge dans une atmosphère tendue et stimulante, où les jeunes génies de Doge travaillent sans relâche. L'algorithme d’Edward Coristine cartographie des sous-systèmes complexes, tandis que Luke Farritor retrace les flux de paiements entre agences. Ethan Shaotran, quant à lui, dévoile des schémas invisibles aux yeux des fonctionnaires de carrière. "Les systèmes de paiement ne mentent pas", affirme l'un d'eux. Cette quête de transparence révèle des programmes redondants évalués à 17 milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse d’augmenter pour atteindre pas loin de 100 milliards de dollars.

Une révolution autorisée : au-delà du piratage

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un piratage. C'est une perturbation autorisée, une révolution orchestrée avec précision et volonté présidentielle. L'équipe de DOGE se distingue par sa rapidité et sa précision, éliminant la bureaucratie lente et les fuites d'informations préjudiciables. Les bureaucrates sont pris de court, incapables de réagir aussi vite que les algorithmes ne révèlent les failles de leur système.

L'impact de la technologie sur la gouvernance

Cette révolution technologique n'est pas seulement une question de vitesse, mais de réinvention du processus de gouvernance. Les algorithmes de DOGE sont présentés comme des outils d'archéologie numérique, capables d'exhumer des décennies de réseaux enfouis. Chaque découverte mène à de nouvelles cibles, chaque modèle met en lumière des systèmes plus vastes. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes", et les résultats sont incontestables : des milliards de dollars de gaspillage identifiés, des initiatives non autorisées mises sur pause et, surtout, une confiance renouvelée dans le gouvernement. « Une véritable mise à nue des dépenses comme on aurait pu le faire dans une entreprise, en faisant une analyse de la valeur ajoutée (AVA) un outil utilisé par les consultants en stratégie pour identifier les dépenses inutiles dans une entreprise menant ensuite à repenser les procédures essentielles » explique un spécialiste de programmes de réductions de couts.

CLEBS : une inspiration pour la France

En observant cette transformation spectaculaire aux États-Unis, on ne peut s'empêcher de penser à ce que la France pourrait accomplir avec une approche similaire. La Commission Libre d'Efficacité Budgétaire Souveraine (CLEBS) pourrait s'inspirer de l'initiative DOGE pour cartographier ses propres flux financiers et identifier les inefficacités au sein de ses administrations. En mobilisant des équipes de codeurs et en utilisant la technologie pour analyser les données budgétaires, la France pourrait non seulement réduire le gaspillage, mais aussi restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Une nouvelle norme : vers un système qui tient ses promesses

C’est sur une note d’espoir et d’optimisme que se termine la vidéo. Le soleil continue de se lever sur Washington, éclairant un gouvernement qui fonctionne, une bureaucratie qui sert et un système qui tient ses promesses. Cette révolution n'est pas qu'un simple changement, mais un événement qui redéfinit la gouvernance pour les générations à venir.

Pour la France, la mise en place de la CLEBS pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, où l'efficacité budgétaire et la transparence deviennent les piliers d'une administration moderne et responsable.

En somme, l'histoire de DOGE est un puissant rappel que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et détermination, peut transformer radicalement les structures établies. C'est une leçon que la France, et d'autres nations, feraient bien d'étudier et d'adopter dans leur quête d'une gouvernance plus efficace et transparente.

Après le Trésor, on passe au FBI, puis à la CIA, puis au département de la Santé. On verra peut-être la fin du gaspillage de l’argent public, mais aussi du blanchiment, et de la corruption politique. Ces deux derniers devenant désormais beaucoup plus difficiles à dissimuler. En agissant vite de manière déterminée ainsi qu’en montrant des résultats rapides, Trump et ses alliés sont en passe de réussir l’impossible : restaurer la confiance entre la population et leur gouvernement.

Le train ne sifflera pas trois fois, il est encore temps de monter dans cette révolution.