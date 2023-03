"J'ai eu des effets secondaires dus à la vaccination" Jean Lassalle - 1ère partie

ENTRETIEN VIDEO - En novembre 2022, Jean Lassalle a été interviewé par James Patrick, journaliste-cinéaste de Big Picture. France-Soir, en partenariat avec Big Picture, vous permet de voir les trois parties de l’interview de Jean Lassalle sur ses points de vue à propos de la politique générale en France et plus particulièrement sur une prise de position qui n’a pas manqué de défrayer la chronique : « Le président Macron n’est pas vacciné ». La première partie de l’entretien sur la vaccination et les effets secondaires, ainsi que ce qu'il appelle les "fausses vaccinations".

James Patrick, le journaliste, a aussi répondu à nos questions :

FS : Quel est le contexte de l’interview de Lassalle ?

James Patrick : Big Picture est une société de journalisme cinématographique financée par un financement participatif ("crowdfunding") qui produit des films documentaires et des interviews avec des personnalités sur les sujets les plus controversés de notre époque.

Dans cette série, Big Picture/James Patrick interviewe des personnes de haut niveau sur les questions qui nous touchent le plus.

Parmi les invités figuraient d’anciens premiers ministres, des chefs d’entreprise, des scientifiques, des propriétaires de médias et des journalistes d’investigation. Les sujets abordés couvrent la guerre, la géopolitique, la santé, la science, la politique identitaire et la propagande.

FS : Comment avez-vous sélectionné vos interlocuteurs ?

JP : Les personnes interrogées sont sélectionnées pour leurs compétences, leurs expériences et la clarté de leur message. Nous trouvons des personnes crédibles pour éclairer les différentes versions du narratif officiel tel que nous ne les avons jamais entendues auparavant.

Dans le cas de Jean Lassalle, il a une expérience très accomplie en tant que politicien et est unique pour sa façon franche et honnête de parler. Bien connu en France, mais pas à l’étranger jusqu’à présent. Récemment retraité, il est encore plus en mesure de nous donner une version « cash » des faits et ainsi « dire la vérité ». Nous avons entendu parler des effets secondaires liés à sa vaccination covid, ainsi que des accusations qu’il a portées à l’encontre d’autres députés d’avoir falsifié leurs vaccinations. C’était exactement le genre de personne à qui nous voulions parler, car il a certainement beaucoup plus à dire.

FS : Quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre avec cet entretien ?

JP : Nous voulons savoir ce que Lassalle a à dire et faire entendre sa voix. Il a beaucoup d’idées qui ne sont généralement pas entendues en public, sur la guerre en Ukraine, sur la souveraineté nationale française perdue au profit de l’UE et de l’ONU, son impression de ce qui s’est passé pendant l’épisode covid, à la fois en France et dans le monde, était-ce légal ? Qui gère vraiment cette situation, qui dirige vraiment le monde et que pouvons-nous faire à ce sujet ? Nous devrions tous nous poser ces questions. L’entretien avec Jean Lassalle est un moyen d’introduire ces questions dans le discours public.

Cette interview est produite par Big Picture, qui présente ainsi son travail d'investigation sur des thématiques entraînant des prises de positions propres. Certaines peuvent différer de celles de la rédaction de France-Soir.