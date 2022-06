Au Japon, un café vérifie que les télétravailleurs respectent leurs deadlines de travail

Avec la généralisation du télétravail, de nombreux employés vont travailler dans des bars ou des cafés, où ils recherchent un espace conditionné et une ambiance qui les aident à mieux se concentrer sur leur tâche. Au Japon, le "Manuscript Writing Cafe" de Tokyo va plus loin et propose une méthode à ses clients pour être vraiment efficace : ne pas partir tant que leur travail n'est pas terminé.

Le café qui aide à bien travailler, sans distraction

L’agence de presse Reuters a repéré ce café propre et bien éclairé de l'Ouest de Tokyo, qui dispose de dix sièges réservés aux écrivains, éditeurs, artistes de manga et à toute autre personne qui souhaite travailler pour respecter un délai précis. Le café et le thé sont illimités et en libre-service, et les clients payent par heure de présence (un euro les 30 premières minutes, puis 2,18 euros chaque heure supplémentaire). Des ports Wi-Fi et haut débit sont installés à chaque siège. Chaque client doit déterminer son objectif en arrivant et l'heure à laquelle il prévoit de terminer. Ils peuvent également demander des contrôles de progression, soit au moment de partir, soit à chaque heure. Le personnel peut, dans le cas où le client a opté pour un contrôle régulier, venir vérifier sur place que les clients sont bien en train d’accomplir leurs objectifs : "Au lieu de surveiller, je suis plutôt ici pour les soutenir”, explique un serveur.

Un café viral sur les réseaux sociaux

À une époque ou les smartphones et les plateformes empêchent de nombreux actifs de se concentrer sur leurs missions professionnelles, ce café est une bonne idée pour de nombreux utilisateurs, submergés par la tyrannie de l'économie de l’attention.