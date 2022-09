Lyon: des vélos pour se déplacer avec son propre fauteuil roulant bientôt en location

Benur est un tricycle qui permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer facilement. Il sera bientôt disponible à la location à Lyon.

Vous les avez peut-être déjà croisés sur les pistes cyclables de Chambéry et de Clermont-Ferrand et les verrez bientôt sur celle de la métropole lyonnaise : le triporteur Benur est un handybike (contraction de "handicap" et de "vélo" en anglais) qui permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer de manière tout à fait autonome.

Cet engin à assistance électrique a été pensé par Joseph Mignozzy. En 2012, suite à un accident de la route, il se retrouve en fauteuil roulant pendant plus de deux ans. « Du jour au lendemain, explique-t-il au Huffington Post, je ne pouvais plus utiliser mon propre vélo et encore moins les vélos en libre-service en bas de chez moi ». Il décide alors de développer son triporteur. Après plusieurs modèles, le Benur qui circule désormais sur les pistes cyclables est né.

Accessible via une rampe, il se déplace grâce au maindalage (le pédalage avec les mains). D’ores et déjà disponible à la location à Chambéry, il le sera également bientôt à Lyon : la métropole a en effet décidé d’en acquérir une dizaine d’exemplaires. Coût de chaque tricyle : 6 000 à 8 000 euros. Mais pour permettre à chacun d’en profiter, les villes choisissent donc la solution de la location.

Benur est particulièrement intéressant pour deux raisons : plus haut que les handybike classiques, il permet à l’utilisateur de se sentir davantage en sécurité. Et puis le fait qu’il soit également utilisable par les personnes dites valides.

La vidéo de Benur, diffusée sur le site du Huffington Post.