Hausse du revenu moyen des agriculteurs en 2016

Le revenu annuel des agriculteurs a progressé en moyenne en 2016, mais davantage grâce à une baisse des charges qu'à une hausse des recettes, et avec de fortes disparités régionales, selon les estimations de la Mutualité sociale agricole (MSA) diffusées mardi.

La sécurité sociale des agriculteurs estime que leur revenu moyen 2016 est situé entre 13.000 et 15.000 euros, soit 4 à 5% de plus qu'en 2015, mais note "une grande hétérogénéité selon les régions".

"La surprise vient plus (du fait) que la hausse est due à une baisse des charges qu'à la hausse des recettes", a expliqué Michel Brault, directeur général de la mutuelle, selon qui près de 20% des exploitants étaient en déficit en 2016, tandis que 30% avaient un revenu inférieur à 350 euros par mois, proportion stable par rapport à 2015.

Les plus faibles revenus 2016 sont enregistrés dans les régions du Sud-Ouest (MSA Sud Aquitaine et Midi-Pyrénées sud), frappées par la grippe aviaire, le centre (MSA Berry Touraine et Beauce Coeur de Loire), touché par les inondations, et en Mayenne, dans l'Orne et la Sarthe.

Les revenus agricoles "restent fragiles et de plus en plus soumis à la volatilité", a souligné M. Brault. Le nombre d'appels à la cellule d'écoute est quasiment stable avec 325 appels en moyenne par mois en 2017 contre 300 en 2016.