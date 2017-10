Les banques espagnoles chutent encore sur fond de tension en Catalogne

Les banques espagnoles, notamment catalanes, chutaient de nouveau mercredi à l'ouverture de la Bourse de Madrid, alors que la tension reste forte en Catalogne au lendemain d'une grève générale de protestation contre les violences policières lors du référendum d'autodétermination interdit de dimanche.

Vers 10H15 (08H15 GMT), le titre de banque catalane CaixaBank, troisième d'Espagne, perdait 5,08% à 3,91 euros, et celui de Banco de Sabadell, également basée à Barcelone, environ 4,51% à 1,61 euros.

Les autres grandes banques étaient également en forte baisse: Banco Santander, première banque espagnole et de la zone euro, perdait plus de 3% à 5,64 euros et BBVA 2,73% à 7,24 euros.

L'Ibex 35, composé pour un tiers de valeurs bancaires, chutait d'environ 2,40% à 10.010,6 points.

Les autres poids lourds de l'indice étaient aussi entraînés à la baisse: Inditex, propriétaire de Zara, perdait 1,55% à 30,83 euros, et Telefonica (télécoms) perdait 1,71% à 8,85 euros.

Lundi, les valeurs bancaires espagnoles avaient déjà lourdement chuté, avant de récupérer mardi.

Le problème catalan "va continuer à conditionner le comportement de ce marché, au moins jusqu'à ce qu'on commence à distinguer une solution à la crise", assurent les analystes de Link Analisis.