Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever va vendre sa division "margarines" au fonds américain KKR pour 6,8 milliards d'euros, a-t-il annoncé vendredi.

Le groupe "a reçu une offre contraignante de KKR pour acheter sa division globale +margarines+ pour 6,825 milliards d'euros sans versement de cash, sans dettes", a-t-il indiqué dans un communiqué, affirmant que le rachat devrait intervenir mi-2018.

Dans le cadre d'une stratégie annoncée début avril après avoir repoussé les avances de son rival américain Kraft Heinz, Unilever avait annoncé son intention de se séparer de sa division "margarines", qui comprend les marques Flora, Blue Band et Rama, afin de rétribuer les actionnaires.

En février, le groupe qui commercialise les thés Lipton, les lessives Persil et les déodorants Rexona avait jugé trop faible et dénuée d'intérêt stratégique la proposition de Kraft le valorisant à 143 milliards de dollars, pour créer un mastodonte mondial de la grande consommation.

Unilever projette aussi de regrouper ses branches "alimentation" et "rafraîchissements" dans une même division "plus mince et plus ciblée", basée aux Pays-Bas, dans le but qu'elle atteigne 20% de marge opérationnelle en 2020, contre 16,4% en 2016.

Le géant néerlandais "a l'intention de rendre le cash net réalisé aux actionnaires, sauf si d'autres alternatives d'acquisition créatrices de valeur ne se présentent", a-t-il détaillé.