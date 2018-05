Grand Steeple-Chase de Paris : On The Go victorieux et triple chute

Le pur sang français On The Go n'a que 5 ans et vient de remporter la 140e édition du Grand Steeple-Chase de Paris dimanche à Auteuil, une édition marquée par une triple chute, dont le double tenant du titre So French monté par Bertrand Lestrade.

Les 14 concurrents se sont élancés sous le soleil sur un terrain très souple. Coup de théâtre au saut de la première haie, trois chevaux sont tombés : So French, Bipolaire et Roi Mage.

On The Go sous la selle de l'Anglais James Reveley a devancé d'une tête la favorite Perfect Impulse, six ans, montée par Tristan Lemagnen alors que Edward d'Argent, un autre 5 ans confié à Kevin Nabet a pris la 3e place sept longueurs plus loin.

Milord Thomas, un des vétérans, âgé de 9 ans, lauréat en 2015 de cette course mythique longue de 6km avec 23 obstacles à franchir, a fini, lui, 4e après avoir longtemps animé la course avant de rendre les armes en abordant le dernier tournant.

Il n'aura fallu que 7 minutes 9 secondes et 77 centième à On The Go, magnifique cheval à la robe ébène entraîné par Guillaume Macaire (6e succès dans la course), pour s'imposer à l'issue d'une longue explication sur le plat, après avoir franchi impeccablement les gros obstacles du parcours, dont le redoutable Rail ditch and Fence et deux fois la rivière des tribunes.

On The Go a attaqué entre les deux dernières haies Perfect Impulse, toujours aux avant-postes, qui a longtemps donné l'impression de pouvoir l'emporter mais a dû se contenter, cette année encore d'une courageuse deuxième place.

- "Un parcours de rêve"-

"J'ai eu un parcours de rêve. Mon cheval est très courageux. Je pensais être battu entre les deux dernières haies. Je l'ai laissé souffler et il est reparti et on a gagné dans la dernière foulée", a déclaré en descendant du podium James Reveley "ravi d'avoir eu de la chance" .

Le jeune jockey de 29 ans établi en France depuis l'été 2015 qui a connu une série de malchances cette année, dont quelques mauvaises chutes qui l'ont éloigné des hippodromes, a prouvé son retour en grande forme en signant un troisième succès d'affilée dans le Grand Steeple-chase de Paris.

"Je suis battu de peu, je ne regrette rien car je suis sportif. Ma jument était parfaite, le jockey a bien monté", a déclaré Arnaud Chaillé-Chaillé, l'entraîneur de Perfect Impulse.

Avec cette victoire dans l'épreuve reine de l'obstacle, On The Go a rapporté à ses propriétaires, la famille Papot, la somme de 369.000 euros promise au vainqueur sur les 820.000 euros de primes diverses qui en fait la course d'obstacle française la mieux dotée.

"On a eu très chaud, je salue Perfect Impulse qui nous a donné du fil à retordre", a commenté Xavier Papot, propriétaire du cheval vainqueur "avec une pensée pour les trois chevaux qui sont tombés et pour qui l'aventure avait à peine commencée".

Parmi les autres incidents survenus dans cette édition, le cheval Punch Nantais est tombé en franchissant le Rail dich and fence et Sainte Turgeon sur l'obstacle suivant.

Quand à Géluroni, entraîné par l'ancien Jockey David Cottin, son jockey Jonathan Plouganou l'a arrêté après un tour de piste.