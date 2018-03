Les Français ont acheté 356 millions de livres en 2017

Les Français ont acheté quelque 356 millions de livres (physiques et numériques) en 2017, générant un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros, selon une étude de l'institut GfK publiée jeudi à la veille de l'ouverture au public du Salon Livre Paris

Confirmation d'une année plutôt morose pour le monde de l'édition, ces chiffres sont légèrement en baisse par rapport à l'année précédente (-1% en volume et -1,2% en valeur).

Si le marché du livre numérique est en nette progression (+9%), il est encore loin derrière le livre papier qui représente 95% des ventes en volume comme en chiffre d'affaires.

Dans le détail, note l'institut, 343 millions de livres papier ont été achetés en 2017 (-1% par rapport à 2016) contre seulement 13,2 millions de livres numériques. Le livre papier a généré un chiffre d'affaires de 3,88 milliards d'euros contre 97,5 millions d'euros pour le livre numérique.

L'étude révèle également que plus d'un Français sur deux achète au moins un livre neuf par an. La France est un marché de 28,6 millions d’acheteurs actifs sur un an, soit 52% des Français de 10 ans et plus.

En moyenne, les Français ont consacré un budget de 116 euros par an pour le livre et ont acheté près de 11 livres.

Au niveau des meilleures ventes c'est le dernier opus d'Astérix, "Astérix et la Transitalique" qui arrive loin devant avec 1,6 million d'exemplaires vendus (dont près de 300.000 à Noël).