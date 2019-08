Orages: 26 départements, de la Haute-Garonne aux Ardennes, en vigilance orange

Vingt-six départements de l'Est et du centre de la France, allant de la Haute-Garonne aux Ardennes, ont été placés en vigilance orange vendredi en raison d'un risque d'orages "violents", a indiqué Météo-France dans son bulletin de 10H00.

Aux neuf départements de l'Est et d'Occitanie déjà placés en alerte à 6H00 (Aube, Côte-d'Or, Haute-Marne, Meuse, Marne, Yonne, Aveyron, Tarn et Haute-Garonne), Météo-France a ajouté à 10H00 l'Ain, les Ardennes, le Cantal, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Une perturbation pluvio-orageuse s'avance sur le nord-ouest de la France. A l'avant, la masse d'air est très chaude et les températures maximales seront très élevées vendredi dans l'après-midi du Sud-Ouest vers le Centre-Est et le Nord-Est, précise Météo-France.

En cours d'après-midi, des orages doivent se développer de la Bourgogne vers la Champagne, les Ardennes et la Lorraine.

Sur l'est de Midi-Pyrénées, cette évolution orageuse sera plus tardive, plutôt en fin de journée. Elle se décalera ensuite vers le Centre-Est et l'Alsace.

Ces orages s'accompagneront localement de fortes chutes de grêle, de grosses intensités de pluies et de violentes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser 100 km/h.

La levée de la vigilance orange est annoncée pour 3H00 du matin samedi.