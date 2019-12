Retraites: 90% des TGV et 70% des TER annulés vendredi, annonce la SNCF

Le trafic SNCF sera "encore très perturbé" vendredi par la grève contre la réforme des retraites, a annoncé jeudi la direction, en précisant que 90% des TGV seront annulés, ainsi que 70% des liaisons TER.

En région parisienne, la SNCF fera circuler "15% en moyenne" des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue), précise la direction dans un communiqué. Le trafic des trains Intercités sera "très perturbé" et celui à l'international (Eurostar, Thalys...) "très fortement perturbé", au deuxième jour de la grève illimitée.

Concernant les TER, les "30% du trafic en moyenne" promis en circulation seront "essentiellement" assurés par des autocars de substitution, indique la direction. Le trafic TER sera ainsi en moyenne légèrement meilleur que jeudi, où 20% des liaisons étaient assurées.

Pour réaliser le trafic TER vendredi, il y aura au total 1.755 autocars et 490 trains en circulation, indique la direction. Mais un autocar n'a "évidemment pas la même capacité" qu'un train, avait relevé mardi la directrice de la communication de la SNCF, Agnès Ogier.

La Bretagne, le Centre-Val-de-Loire et les Hauts-de-France seront les régions les moins desservies vendredi, avec 90% des liaisons TER annulées. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera la moins touchée, avec la moitié des liaisons TER supprimées.

Pour les TGV, la SNCF prévoit un trains sur dix en circulation sur les axes Est, Nord et Sud-Est, ainsi que un train sur six sur l'axe Atlantique et pour les trains Ouigo. Il n'y aura aucun TGV intersecteurs (province-province).

En Ile-de-France, avec 15% de Transilien en circulation, la situation sera aussi en légère amélioration, après seulement 10% des RER SNCF et trains de banlieue assurés jeudi.

Le trafic international sera le même que jeudi, avec un Eurostar sur deux en circulation, deux Thalys sur trois, un seul aller-retour en Lyria (Paris-Bâle). Il n'y aura aucun train SVI entre la France et l'Italie, aucun Alleo entre l'Hexagone et l'Allemagne, également aucun train Ellipsos entre la France et l'Espagne.

Jeudi matin, on comptait plus d'un cheminot sur deux en grève, selon la direction, qui a annoncé un taux global de grévistes de 55,6%. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, il y avait 85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs et 57% des aiguilleurs en grève.

La SNCF "recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements" et publiera "tous les jours à 17H00" les informations sur le trafic du lendemain "pendant toute la durée de la grève". Les billets de TGV Inoui, Ouigo et Intercités pourront être échangés ou remboursés avant le départ "sans frais ni surcoût", y compris les "billets non échangeables/non remboursables", a rappelé la direction.