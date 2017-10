Viry-Châtillon: il faut "reconquérir" les territoires difficiles, estime Collomb

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a estimé dimanche, un an après l'agression de policiers aux cocktails Molotov à Viry-Châtillon, qu'il fallait "reconquérir l'ensemble" des territoires difficiles face à la délinquance.

"En l'espace d'un an il y a eu la volonté de reconquérir ces territoires", a-t-il affirmé sur BFMTV, estimant que "la délinquance a baissé" à Viry-Châtillon.

"Et partout où il y a des difficultés, il faut aller reconquérir les territoires", a-t-il ajouté, citant la création de 1.800 postes de policiers l'année prochaine, la "numérisation" du travail des policiers, et la nécessité "d'équipements performants".

"Le budget de la police va augmenter de plus 1,9%, pour le matériel c'est même plus 6,4%", a-t-il précisé.

Le 8 octobre 2016, deux véhicules de police étaient pris d'assaut par un groupe d'individus cagoulés et munis de 13 cocktails Molotov, et s'embrasaient en plein jour. Deux policiers en ressortaient gravement brûlés, deux autres plus légèrement.

L'agression avait un immense retentissement et déclenchait une fronde inédite dans la police.

L'association Mobilisation des Policiers en Colère (MPC), formée lors de la fronde, a appelé à manifester dimanche à 15H00 devant la mairie de Viry-Châtillon.

"Je comprends effectivement que Viry-Châtillon ait marqué les esprits" et "que chez les policiers ça ait suscité à l'époque beaucoup de colère", a aussi déclaré M. Collomb.