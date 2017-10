Bangkok en noir et blanc avant la crémation du roi

Les rues de Bangkok sont à nouveau monochromes : la junte militaire a demandé à la population de porter du noir et blanc et reporter toute festivité durant les semaines précédant la crémation du roi Bhumibol Adulyadej prévue fin octobre.

Les autorités thaïlandaises se préparent à accueillir à Bangkok quelque 250.000 personnes pour les obsèques du roi, décédé un an plus tôt. Elles doivent se tenir entre les 25 et 29 octobre, le jour le plus important étant le 26 octobre, jour de la crémation.

Le défunt roi était la figure titulaire du royaume, rassurante pour de nombreux Thaïlandais, qui vivent dans l'idée qu'il était le "père de la Nation", après des décennies de propagande, renforcée par une loi de lèse-majestée très stricte.

La junte, au pouvoir depuis un coup d'Etat en 2014 au nom de la protection de la monarchie, a orchestré dans les moindres détails l'année de deuil.

Dans son discours hebdomadaire, vendredi soir, le chef de la junte Prayut Chan-O-Cha a appelé la population à respecter les consignes de deuil alors que la date de la crémation approche.

Il a également demandé aux chaînes de télévision et aux lieux de divertissement de rester sobres.

"Nous vous demandons d'envisager de limiter ou de vous abstenir de toute activité de divertissement durant le mois d'octobre, afin d'être en phase avec les sentiments du peuple thaï durant cette période", a déclaré Prayut Chan-O-Cha.

Les chaînes de télévision vont devoir réduire de 40% le niveau de saturation, afin de s'approcher du noir et blanc, selon les consignes transmises par la Commission nationale thaïlandaise en charge des télécommunications.

Des mesures similaires avaient été mises en place durant le mois qui avait suivi la mort du roi, les chaînes de télévision avaient alors toutes programmé des programmes en noir et blanc à la gloire du monarque.

C'est uniquement après la crémation que pourra avoir lieu le couronnement de Maha Vajiralongkorn, fils du roi défunt, et proclamé roi en décembre 2016.