Européens et Latino-américains au chevet d'un Venezuela plus divisé que jamais

Une réunion internationale s'ouvre jeudi à Montevideo pour tenter de trouver une issue négociée à la crise au Venezuela où le bras de fer entre le président Nicolas Maduro et le chef du Parlement, Juan Guaido, se concentre désormais sur l'arrivée de l'aide humanitaire.

L'Union européenne (UE), huit pays européens et cinq d'Amérique latine se réunissent dans la capitale uruguayenne avec l'objectif de "contribuer à créer les conditions afin qu'émerge un processus politique et pacifique" à la grave crise qui secoue le pays sud-américain, selon une source diplomatique européenne.

Cette initiative, à l'origine lancée par le Mexique et l'Uruguay comme une conférence des "pays neutres" sur le Venezuela, s'est transformée en une réunion du Groupe de contact international lancé par l'Union européenne fin janvier à Bucarest et rejoint par trois autres pays d'Amérique latine (Costa Rica, Bolivie, Equateur).

Mercredi, le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a rejeté lundi l'ultimatum de l'UE sur l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, a salué l'organisation de la réunion et exprimé son soutien à "tous les pas et initiatives pour faciliter le dialogue".

Mais le chef du Parlement, Juan Guaido, autoproclamé le 23 janvier président par intérim et désormais reconnu par une quarantaine de pays, Etats-Unis en tête, a sèchement rejeté tout dialogue avec le gouvernement, considérant qu'il s'agissait pour le dirigeant socialiste de gagner du temps.

"L'opposition vénézuélienne (...) ne va se prêter à un aucun type de faux dialogue", a-t-il répété mercredi, alors que le bras de fer entre le chef de file de l'opposition et le gouvernement s'intensifie sur l'arrivée d'une aide humanitaire au Venezuela, envoyée notamment par les Etats-Unis.

- Voie médiane -

Mercredi, Juan Guaido a exhorté l'armée de ne pas bloquer l'aide humanitaire après la neutralisation d'un pont par des militaires à la frontière avec la Colombie, où est organisée une collecte de vivres et de médicaments.

Frappé par la pire crise économique de son histoire récente, le Venezuela souffre de graves pénuries. Environ 2,3 millions de Vénézuéliens ont choisi de s'exiler depuis 2015, selon l'ONU. D'autres centres de collectes sont prévus au Brésil et dans une île des Caraïbes, alors que le Canada a promis 40 millions de dollars d'aide, Washington 20 millions et l'UE 7,5 millions.Le chef de l'Etat vénézuélien, soutenu par ses alliés russes, chinois et turcs, voit dans cette aide un prétexte pour une intervention militaire américaine. "C'est un show politique, ce qu'ils appellent l'aide humanitaire. L'impérialisme n'aide personne dans le monde", a-t-il lancé mercredi.

Alors que la crispation politique est à son comble au Venezuela, les pays attendus à la réunion de Montevideo, à laquelle l'ONU a finalement dit qu'elle ne participerait pas, veulent croire en une sortie négociée de la crise.

Il s'agit de "trouver une voie entre la position du président américain Donald Trump et celle du président russe Vladimir Poutine, du président Turc Recep Tayyip Erdogan et d'autres, ce qui n'est pas facile", a reconnu auprès de l'AFP une source diplomatique au sein de l'UE, dont la délégation sera menée par la chef de la diplomatie Federica Mogherini.

Mais les positions sont loin d'être alignées, à l'image des pays de l'UE, dont 21 pays sur 28 ont officiellement reconnu Juan Guaido, 35 ans, comme président par intérim après le rejet de l'ultimatum européen sur l'organisation d'une élection présidentielle anticipée.

- "Méthodes de travail" -

Mercredi, en prélude à la réunion, l'Uruguay et le Mexique, parmi les rares pays d'Amérique latine à ne pas avoir reconnu le chef de file de l'opposition, ont proposé la mise en oeuvre d'un "mécanisme" de dialogue, mais sans conditions préalables.

"Si nous exigeons des élections à tel moment, nous imposons des conditions qui rendent difficile le dialogue", a fait valoir le ministre uruguayen des Affaires étrangères Rodolfo Nin Novoa, dans une déclaration commune des deux gouvernements.

Du côté européen, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, Espagne et la Suède appuient officiellement Juan Guaido comme président par intérim, alors que l'Italie, également présente, refuse de le reconnaître.

De son côté, le Mexique, qui participe à la réunion jeudi, n'a pas souhaité officiellement rejoindre le Groupe de contact.

Il s'agira avant tout de "se mettre d'accord sur des méthodes de travail", a expliqué à l'AFP une source diplomatique européenne.

De son côté, Juan Guaido ne compte pas relâcher la pression sur le chef de l'Etat dont il conteste le deuxième mandat issu, selon l'opposition, d'un scrutin frauduleux. Il compte sur une nouvelle mobilisation de ses partisans le 12 février.

Dès le lendemain, le 13 février, Donald Trump recevra à Washington son homologue colombien Ivan Duque pour discuter notamment "des efforts pour restaurer la démocratie au Venezuela".