Sous-marin danois: la tête de la journaliste suédoise Kim Wall retrouvée

La police danoise a annoncé samedi avoir découvert la tête et les jambes de la journaliste suédoise Kim Wall, qui a trouvé la mort alors qu'elle était venue interviewer l'inventeur danois Peter Madsen en août à bord de son sous-marin artisanal.

Des plongeurs ont retrouvé dans la baie de Køge, non loin de Copenhague, des sacs contenant l'un les vêtements de la jeune femme et l'autre sa tête et ses jambes, a précisé l'inspecteur de la police de Copenhague, Jens Moller Jensen.

"La nuit dernière, notre dentiste légiste a confirmé qu'il s'agissait de la tête de Kim Wall", a-t-il déclaré à la presse.

Le tronc lesté de métal de Kim Wall, dont les membres et la tête avaient été délibérément sectionnés, avait été découvert par un cycliste dans la baie de Køge le 21 août, onze jours après sa disparition.

Inculpé de meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Peter Madsen, 46 ans, est détenu depuis le 11 août. Cet ingénieur autodidacte, obsédé par la conquête des mers et de l'espace, se dit innocent malgré un large faisceau d'indices à charge.

Des films "fétichistes" dans lesquels des femmes "réelles" étaient torturées, décapitées et brûlées ont été retrouvés sur un disque dur dans son atelier, avait annoncé mardi le parquet danois. Peter Madsen a rétorqué que ce disque dur ne lui appartenait pas, laissant entendre que de nombreuses personnes avaient accès à son atelier.

Le 10 août près de Copenhague, Peter Madsen avait embarqué sur l'UC3 Nautilus, un submersible qu'il a conçu et construit, avec Kim Wall, une reporter indépendante de 30 ans qui souhaitait faire un portrait de lui.

Dans la nuit, le compagnon de la journaliste, s'inquiétant de ne pas recevoir de ses nouvelles, avait alerté la police. M. Madsen a été secouru le 11 dans le détroit de l'Öresund, entre Danemark et Suède, alors que sombrait son sous-marin, volontairement sabordé par lui selon les autorités danoises.

Après avoir assuré avoir débarqué Kim Wall à sa demande dans la soirée du 10 non loin de la capitale danoise, il a expliqué qu'elle avait succombé à un accident et que, pris de panique, il avait jeté son corps à la mer.

Selon cette version, il était monté sur le pont, retenant la porte de l'écoutille d'accès à la tourelle dans laquelle se trouvait Kim Wall. Glissant brutalement, il avait lâché prise et le panneau de 70 kilos était retombé sur la tête de la jeune femme qui avait lourdement chuté.

L'accusation soutient que M. Madsen a tué Kim Wall afin de satisfaire un fantasme sexuel, puis démembré et mutilé son corps.