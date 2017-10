Syrie: 18 civils tués dans un raid de la coalition sur Raqa, selon une ONG

Au moins 18 civils dont des enfants ont été tués mardi dans un raid aérien de la coalition dirigée par Washington dans la ville syrienne de Raqa, théâtre de combats pour chasser les derniers jihadistes, a rapporté une ONG.

"Les civils puisaient de l'eau près du stade municipal dans le nord de Raqa au moment des frappes", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Parmi les 18 morts figurent quatre enfants, d'après l'Observatoire qui se base sur un large réseau de sources à travers la Syrie, pays ravagé par la guerre depuis 2011.

La zone visée est un secteur d'où les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) se sont retirés mais qui n'est pas encore sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), l'alliance combattant l'EI avec le soutien de la coalition internationale, principalement de l'aviation.

Le porte-parole de la coalition, le colonel américain Ryan Dillon, a indiqué que la coalition "faisait tout son possible pour limiter l'atteinte aux infrastructures civiles".

"Des principes rigoureux" sont appliqués et des "efforts extraordinaires" sont entrepris pour éviter des victimes civils, a-t-il ajouté par email, en réponse à une question de l'AFP sur le raid de mardi. Selon lui, la coalition enquêtera sur les informations de l'OSDH, comme elle le fait pour toute allégation concernant de possibles victimes civiles.

Raqa, une ville du nord syrien, est bordée du grand fleuve de l'Euphrate.

Mais depuis plusieurs mois, la ville, ex-capitale de l'EI en Syrie, est sans eau courante après la destruction de canalisations dans des bombardements, dont certains sont imputés à la coalition internationale.

Les habitants sont ainsi forcés de s'aventurer vers les rives de l'Euphrate ou des puits de fortune creusés à travers la ville, mais au péril de leur vie, en raison des bombardements.

Fin septembre, la coalition anti-EI a reconnu être responsable de la mort de 735 civils dans des frappes en Syrie et en Irak voisin depuis 2014, affirmant faire tout son possible pour éviter les victimes civiles. Mais des organisations estiment ce chiffre largement sous-estimé.

Après sa prise par l'EI en 2014, la ville a été le théâtre des pires atrocités commises par le groupe ultraradical.

Aujourd'hui, les FDS contrôlent 90% de la cité et resserrent l'étau autour des jihadistes retranchés dans un secteur du centre-ville comprenant notamment l'Hôpital de Raqa.

Selon des combattants des FDS, les jihadistes retiennent des civils dans le secteur pour les utiliser comme boucliers humains.

Déclenché en 2011 par la répression gouvernementale de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.