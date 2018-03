Macron en baisse, Wauquiez dégringole, selon un sondage

La cote d'Emmanuel Macron (-4) est en forte baisse en mars et celle de Laurent Wauquiez (-9) s'effondre par rapport au mois précédent, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé mardi.

Avec 54% d'opinions favorables, le chef de l'Etat cède du terrain et près d'un Français sur deux (45%) a désormais une "mauvaise opinion" de lui.

Avec 54% (-1) de bonnes opinions également, le Premier ministre limite pour sa part les dégâts et se hisse même dans le trio de tête de ce tableau de bord pour Paris Match et Sud Radio, derrière Nicolas Hulot (62%, -2) et Alain Juppé (59%, +2).

Les deux ministres les plus populaires du gouvernement, Laura Flessel (54%, +1) et Jean-Yves Le Drian (53%, +3), voient pour leur part leur image confortée, contrairement à Gérard Collomb qui perd 4 points à 40%.

Laurent Wauquiez chute quant à lui de 9 points à 32% et perd en un mois plus que le gain de 7 points réalisé le mois dernier. Le président des Républicains paie ses propos enregistrés à son insu qui ont suscité la polémique en février et recule notamment fortement auprès des sympathisants de son propre parti (67%, -16).

Dans le même temps, la présidente LR de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, progresse de 8 points, avec 50% de bonnes opinions auprès de l'ensemble des personnes interrogées.

Marine Le Pen (24%) perd trois points dans ce sondage réalisé en partie avant le congrès du Front national, le week-end dernier.

Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 mars auprès de 957 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

