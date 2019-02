Des démocrates américains dévoilent un ambitieux plan environnemental

Des élus démocrates américains ont dévoilé jeudi un plan environnemental sans précédent afin de lutter contre le changement climatique, ayant notamment pour but de réduire les émissions de carbone des Etats-Unis à zéro d'ici dix ans, grâce à des actions drastiques qui supposeraient une transformation profonde de l'économie.

Le "Green New Deal", présenté par la jeune élue à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez, star montante du parti démocrate, et le sénateur progressiste Ed Markey, est une déclaration d'intention --pour certains irréaliste-- qui doit conduire le pays sur le chemin d'un développement plus durable.

"C'est notre premier pas", a déclaré aux journalistes Alexandria Ocasio-Cortez, ajoutant qu'il n'était plus suffisant d'introduire des solutions graduelles pour s'attaquer aux problèmes énergétiques ou environnementaux.

"Aujourd'hui est le jour que nous choisissons pour nous affirmer en tant que leader mondial de la transition vers 100% d'énergies renouvelables", a-t-elle dit.

Cette résolution non contraignante ne détaille pas précisément comment les Etats-Unis, qui dépendent fortement des industries gazière et pétrolière, pourront réussir à se sevrer des énergies fossiles, ni le coût total de ce "Green New Deal".

Le parti républicain a vivement critiqué une "liste de voeux socialiste", avare en détails, et qui pourrait coûter jusqu'à 2.000 milliards de dollars.

Le "Green New Deal" bénéficie de dizaines de soutiens au sein du Congrès américain, selon Alexandria Ocasio-Cortez. Aucun républicain n'en fait partie.

Il s'invite déjà dans la course à l'élection présidentielle de 2020, certains candidats --ou candidats probables-- de la branche progressiste du parti démocrate soutenant le projet, comme les sénatrices Kamala Harris ou Elizabeth Warren.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré "accueillir tout l'enthousiasme" manifesté autour de ce projet, après avoir semblé le discréditer la veille en le qualifiant de "rêve" écologique.

"La génération verte s'est levée", et elle dit vouloir "que ce problème soit réglé", a déclaré M. Markey. "Cela va faire partie de l'un des deux ou trois sujets majeurs de l'élection de 2020", a-t-il prédit.

Le but le plus ambitieux du plan est "d'arriver à zéro émission de gaz à effet de serre", en pourvoyant à "100% de la demande énergétique des Etats-Unis via des sources d'énergies propres et renouvelables", a-t-il martelé.

Il propose également, par exemple, de "mettre à niveau tous les bâtiments existants".

Les démocrates considèrent le président Donald Trump, qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, comme le plus important climatosceptique parmi les dirigeants actuels des grandes puissances mondiales.