Le palais de Kensington, dortoir royal au coeur du Londres chic

Situé dans le coeur chic de Londres, le palais de Kensington, qui va servir de foyer au prince Harry et à son épouse Meghan Markle, accueille déjà plusieurs membres de la famille royale, à commencer par son frère William.

L'imposante demeure de briques rouges, qui jouxte les jardins de Kensington, est en effet le lieu de résidence de pas moins de quinze proches de la reine Elizabeth II, dont ses cousins le prince de Kent et le duc de Kent et leurs épouses.

La princesse Eugénie, 28 ans, sa petite-fille, qui se marie à l'automne, est en train de faire rénover un des cottages situés dans l'enceinte du palais, en faisant le nid préféré de la jeune génération royale.

A l'origine simple manoir, le palais avait été acquis en 1689 par le roi Guillaume III qui, soucieux de sa fragile santé d'asthmatique, avait jeté son dévolu sur la bâtisse parce qu'elle était située dans ce qui n'était alors qu'un écrin de verdure à l'écart de la pollution du centre de Londres.

Pendant les décennies qui suivent, c'est la résidence favorite des monarques britanniques. Mais après la mort de George II en 1760, le palais est mis à la disposition de membres secondaires de la famille royale.

C'est là que naquit et grandit la reine Victoria, une enfance qu'elle décrivit triste et solitaire, avant son accession au trône en 1837. Plus tard, elle résistera aux tentatives de transformer le palais en musée mais ouvrit au public certains espaces.

Surnommé "la fourmilière à tantes" ("aunt heap") dans les années 1920, en raison de sa population vieillissante, il connaît un regain de jeunesse dans les années 1960 en accueillant notamment la famille de Margaret, la soeur de la reine.

Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle génération qui s'empare des lieux.

Pour le moment, Harry, 33 ans, et Meghan, 36 ans, dont l'union a été scellée samedi, logent dans le "modeste" mais cosy cottage de Nottingham, un pavillon composé de deux pièces de réception et deux chambres, situé un peu à l'écart du bâtiment central.

Mais selon les médias britanniques, le couple pourrait déménager dans le bâtiment principal, plus précisément dans l'appartement 1, jusque-là occupé par le cousin d'Elizabeth II, le duc de Gloucester.

L'appartement 1 est attenant au 1A, occupé depuis 2013 par le prince William, son épouse Kate et leurs enfants Charlotte, George et Louis.

Un retour aux sources pour les deux frères qui y ont coulé les jours heureux de leur enfance, dans les appartements 8 et 9, rassemblés en 1981 pour accueillir leurs parents, le prince Charles et Diana. Celle-ci continua d'y habiter après leur divorce.

Outre ces éminents locataires, le palais héberge une quarantaine de leurs serviteurs dévoués tout en continuant à accueillir les touristes.