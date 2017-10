L'Eglise anglicane sanctionne sa branche écossaise qui reconnaît le mariage gay

L’Église anglicane a sanctionné mardi sa branche écossaise, l’Église épiscopale d’Écosse, pour avoir reconnu le mariage entre personnes de même sexe et célébré ce sacrement dans ses églises.

L’Église épiscopale d’Écosse avait voté en juin pour retirer de sa doctrine la phrase stipulant que le mariage est une union "entre un homme et une femme".

Depuis, plusieurs mariages homosexuels ont eu lieu dans des églises à Edimbourg ou Glasgow et dans la province de Morray, dans le nord de l’Écosse.

L'archevêque de Canterbury Justin Welby a confirmé, lors d'une réunion des dirigeants anglicans à Canterbury (sud-est de l'Angleterre), que les évêques anglicans ont appliqué à la branche écossaise les mêmes sanctions que celles infligées l'an dernier à l’Église épiscopale américaine.

"L’évêque Mark (Strange, primat de l’Église épiscopale d’Écosse, ndlr) a annoncé dans son allocution initiale qu'il s'attendait à ce que cela arrive, et qu'il l'acceptait. Il me revenait de décider d'entreprendre des sanctions, et c'est ce qui sera fait, comme je l'avait fait en 2016", a-t-il expliqué.

Pour avoir reconnu les mariages homosexuels en 2015, la branche américaine s'était vue empêchée de représenter l’Église anglicane dans les assemblées œcuméniques ou interconfessionnelles pour trois ans. Sa participation au processus de décision sur toutes les questions ayant trait à la doctrine ou au fonctionnement de l’Église anglicane avait également été suspendue.

Mark Strange avait anticipé ces sanctions, bien qu'une clause de conscience ait été intégrée à sa doctrine pour permettre aux prêtres en désaccord de ne pas marier des personnes de même sexe.

"Je reconnais que cette décision a pu provoquer de la colère ou de la douleur au sein de la communion anglicane", a-t-il déclaré.

Il a annoncé qu'il chercherait à "reconstruire la relation" entre l’Église anglicane et sa branche écossaise. "Mais cela sera fait à partir de la nouvelle position que nous avons prise", a-t-il prévenu.

La question de la reconnaissance des unions ou de l'ordination de personnes homosexuelles déchire depuis des années cette Église de quelque 85 millions de fidèles, opposant des branches plus libérales, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, aux conservateurs majoritaires au Kenya ou au Nigeria par exemple.