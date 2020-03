Aide aux agriculteurs: plus de 40 000 inscrits à ce jour

L'appel des agriculteurs à des "bras" suplémentaires pour les aider dans leurs récoltes a été entendu. Les volontaires affluent par l'intermédiaire de leur plate-forme. Ou, quand l'épidémie révèle le meilleur des francais: plus de 40 000 personnes se sont inscrites à ce jour. FranceSoir vous explique comment les rejoindre.

37 millions de français sont confinés et plus de 40 000 personnes se sont manifestées pour compenser le manque de travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Parmi ces 40 000 personnes inscrites sur le site, "plus de 24 000 fiches étaient tres bien renseignées", a déclaré Jerome Volle Président de la commission emploi à la FNSEA.

LES BESOINS

«On a besoin de 50.000 personnes en mars, 80.000 en avril et 80.000 en mai», avait détaillé la présidente de la FNSEA Christiane Lambert mardi soir.

POUR S’INSCRIRE

Vous avez du temps libre et vous êtes prêt à vous rendre disponible? Pour quelques heures ou plus, au champ, au verger ou sur l'exploitation... Pas besoin d'un bac+5, vos deux bras suffisent! Inscrivez-vous gratuitement sur Mission.wizi.farm , renseignez les compétences pour lesquelles vous pouvez travailler (ex : récolte manuelle de légumes ...). Nous proposerons automatiquement votre profil aux agriculteurs. Aidez nos agriculteurs qui se battent pour subvenir à nos besoins alimentaires!

Si vous êtes agriculteur et que vous avez besoin d’un coup de main

Le Covid-19 vous impacte directement, la main d'oeuvre saisonnière prévue ne peut plus venir et pourtant les travaux de printemps (la récolte, les semis ou toutes autres activités saisonnières) approchent à grand pas?

Vous recherchez de l'aide pour la plantation, le semis, la cueillette voir la conduite d'engins agricoles?

Inscrivez-vous gratuitement sur Mission.wizi.farm et trouvez des travailleurs disponibles pour vous aider dans vos tâche!

Depuis 10 ans, francesoir est partenaire de l’association http://www.terresdefrance.org qui assiste les petits agriculteurs en France (ndlr)