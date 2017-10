Alexandra Rosenfeld sexy en sous-vêtements malgré le froid (photos)

"En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt", a écrit la jolie Alexandra Rosenfeld sur sa publication Instagram de dimanche 8. La Miss France 2006 s'est pris en photo devant son miroir en petite tenue, signe qu'elle n'a toujours pas trouvé de veste à son goût.

Cela n'a pas eu l'air de déplaire à ses fans qui ont été très nombreux à complimenter sa plastique impeccable. Sa culotte blanche taille haute et très échancrée mettait en valeur sa taille et ses fesses pour le plus grand bonheur de tous les internautes. Sa poitrine était quant à elle cachée dans sa brassière.

« En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. » Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 7 Oct. 2017 à 5h18 PDT

Il n'en a pas fallu plus pour la maman de la petite Ava pour faire chavirer les cœurs: "comment fait cette femme pour être encore si jolie après avoir eu un enfant! Respect et admiration", "trop mignonne", "canon", "tu es de plus en plus belle" ont commenté ses plus fervents admirateurs.

En plus d'avoir été élue Miss France, la bombe a aussi été désignée Miss Europe en 2006. Mais aujourd'hui la belle blonde préfère être une maman célibataire comblée qu'une reine de beauté, même si elle est toujours très proche des anciennes Miss comme Valérie Bègue, qui est la marraine de sa fille.

Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Marraine!! Triste de ne pas etre avec toi aujourd'hui. On t'aime Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 25 Sept. 2017 à 22h13 PDT

Séparée du père d'Ava, le rugbyman Sergio Parisse, depuis 2013, elle n'a toujours pas (officiellement) retrouvé l'amour. Peu de temps, après elle avait eu une idylle avec le cuisinier Jean Imbert, révélé par l'émission Top Chef, mais leur histoire n'a pas duré bien longtemps.

Ces péripéties amoureuses semblent désormais bien loin derrière la trentenaire qui s'occupe de sa fille autant qu'elle peut, profite de sa vie et en publie quelques extraits sur Instagram.