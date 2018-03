Barbie: Hélène Darroze de "Top Chef" a désormais une poupée à son effigie

Hélène Darroze a de quoi se réjouir. La marque Mattel a annoncé ce mardi 6 qu’elle avait créé un modèle de poupée Barbie à son effigie. La jurée de l'émission Top Chef va ainsi devenir la deuxième Française à être honorée de la sorte après Laure Manaudou en 2010.

"Barbie rend hommage à des femmes d’exception dans le monde entier à l’occasion de la Journée internationale de la femme. Barbie salue des modèles d’inspiration qui marquent l’histoire pour montrer aux filles qu’elles peuvent être tout ce qu’elles veulent", a expliqué Mattel dans un communiqué précisant qu'en France "Barbie est fière d’honorer Hélène Darroze, cheffe étoilée mondialement connue". La marque a également rappelé que cet événement s'inscrivait dans le programme Barbie Shero "dont l’objectif est de souligner l’importance du rôle positif que peuvent refléter les femmes d’exception qui peuvent incarner des modèles d’inspiration pour les petites filles".

Suite à cette annonce, Hélène Darroze a rapidement réagi sur son compte Instagram expliquant qu'elle était très "fière" et très "honorée". "Mes petites filles le sont encore plus que moi, elles qui jouent avec leur poupée Barbie tous les jours", a-t-elle confié expliquant qu'à travers cette poupée "en tant que chef cuisinier et en tant que maman, je souhaite encourager toutes les petites filles à croire en leurs rêves et à repousser les limites en ayant confiance en soi et en respectant ce que l’on est".

Mais Hélène Darroze n'est pas la seule à avoir sa poupée Barbie à l'occasion de Journée internationale de la femme. Au total, 13 autres femmes dans le monde ont été choisies pour donner leur visage à de nouvelles poupées. Parmi elles, on retrouve la cinéaste Patty Jenkins, la championne de boxe Nicola Adams, la danseuse étoile Yuan Yuan Tan ou encore la journaliste Martyna Wojciechowska.