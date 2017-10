Clara Morgane parlera à sa fille de son passé d'actrice porno (vidéo)

Elle le fera en temps voulu. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, parue lundi 2, Clara Morgane a évoqué son rôle de maman expliquant qu'elle n'envisageait pas de cacher son passé d'actrice porno à sa fille. "On gran­dit avec ses parents, on les connaît, on sait qui ils sont. Donc elle va gran­dir avec moi. En tout cas je lui donnerai toutes les armes pour pouvoir comprendre les choses, les analyser et s’en faire sa propre opinion. Je suis sa maman et c’est comme ça", a-t-elle confié ajoutant au passage qu'elle lui laissera suivre le chemin qu'elle voudra dans le futur. "Je serais très mal placée pour l'empêcher de quoi que ce soit. Je veux qu'elle se réalise, c'est mon premier projet".

Puis, au cours de cette interview, la jolie blonde de 36 ans est revenue sur son histoire d'amour avec son mari Jey Didarko avec qui elle a eu son enfant, aujourd'hui âgé de deux ans. "Je n’étais pas du tout dans un esprit qui me faisait penser que j’allais me marier. Je suis une amoureuse de la liberté, il est hors de ques­tion qu’on me mette des bâtons dans les roues", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "En réalité, maintenant que j’ai rencontré mon mari, je peux me dire que je me sens plus libre à ses côtés que seule parce qu'il me donne la force de mes ambitions".

Pour rappel, cela fait maintenant plusieurs années que Clara Morgane s'est "rangée" mettant derrière elle son passé sulfureux. Malgré tout, la jolie trentenaire a toujours énormément de sex-appeal et partage bien souvent des photos d'elle sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses "followers".

Récemment, elle a sorti son calendrier sexy. Un ouvrage dans lequel sont publiées quelques unes de ses plus belles photos et qui, chaque année, est vendu à près de 100.000 exemplaires en moyenne. Juste avant, elle avait d'ailleurs publié une courte vidéo dans laquelle les internautes pouvaient voir les coulisses de son shooting photos.