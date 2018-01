Tatiana et Xavier victimes d'un accident de quad au Maroc, ils rassurent leurs fans (vidéo)

Plus de peur que de mal. Les deux stars de téléréalité Xavier Delarue et son épouse Tatiana-Laurence ont commencé l'année avec quelques cheveux blancs en plus.

Alors qu'ils étaient en vacances en amoureux au Maroc, ils ont décidé d'aller faire une petite balade en quad lundi 1er janvier. Et alors que Xavier avait passé le volant (ou plutôt le guidon) à sa chère et tendre, le véhicule a fait une embardée et ils ont lourdement chuté.

Je l'ai laissé 2mins pour le Kiffe... 2018 a falli durer 1 jour ! On est pas passé loin @TL_Delarue... pic.twitter.com/qx9gUzemd1 — Xavier Delarue (@xavierdelarue) 1 janvier 2018

La vidéo qu'ils ont ensuite diffusée sur les réseaux sociaux fait froid dans le dos. On peut entendre Xavier crier "oh mon dieu". Mais plus de peur que de mal pour les deux tourtereaux, qui étaient récemment en duo à la présentation de l'émission Undressed sur NRJ12.

La séquence a fait peur aux fans des deux célébrités (aussi connues pour leur participation à la première saison de Secret Story en 2007, et à Friends Trip plus récemment).

Dieu MERCI tout va bien Impressionnant mais sans gravité heureusement...L'année va être mouvementé. https://t.co/cwrqOjAsGd — Xavier Delarue (@xavierdelarue) 4 janvier 2018

Ils se sont alors emparés de leurs comptes Twitter et Instagram pour les rassurer. "Merci pour vos messages. Rassurez-vous, on va bien. Deux ou trois blessures, mais superficielles. Nous sommes bénis. (Je vous souhaite) la plus belle des années encore une fois, mes babies d'amour. Love", a ainsi écrit Tatiana.

Pour sa part, Xavier a répondu personnellement aux fans les plus inquiets, et a tourné l'accident en dérision: "J'avoue on est passé de 30°C à -15°C. Mais tout va bien par la grâce de Dieu! Bonne année à vous".