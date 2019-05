Meghan Markle: prête à tout pour trouver "un mec célèbre"?

Le présentateur Piers Morgan n'est pas le seul à avoir été lâché par Meghan Markle, après sa rencontre avec le prince Harry. Lundi, une autre célébrité assurait qu'elle aussi avait été abandonnée par son amie.

Il s'agit de Lizzie Cundy, l'ancienne compagne du footballeur de Tottenham Jason Cundy.

Les deux femmes se seraient rencontrées peu après le divorce de l'actrice avec le producteur Trevor Engleson, à Londres lors d'une soirée mondaine en 2013.

Là, elles auraient sympathisé et l'actrice de Suits aurait confié à Lizzie Cundy vouloir rencontrer "un mec célèbre".

Les deux copines se seraient alors alliées pour "trouver quelqu'un" à celle qui allait devenir duchesse.

"Elle était tellement décontractée, elle aimait bien prendre un verre, rigoler, je me souviens qu'elle m'a posé des questions sur mes deux fils, elle était très intéressée et curieuse de tout", s'est remémorée Lizzie Cundy. Cette dernière avait d'ailleurs proposé à l'actrice de lui faire rencontrer Ashley Cole, un défenseur évoluant à Chelsea. Meghan Markle avait cependant refusé de le rencontrer à cause de sa mauvaise réputation.

Les deux amies, bien que séparées par l'océan Atlantique, sont restées proches jusqu'au tout début de la relation de Meghan Markle avec le prince Harry.

Lorsque la première a appris que l'autre voyait le membre de la famille royale, elle lui a d'ailleurs envoyé un message: ce sera le dernier qui recevra une réponse.

Meghan Markle n'aurait ensuite plus jamais contacté Lizzie Cundy, laissant ses appels sans réponse.

L'ancienne femme de footballeur qui a eu une petite carrière à la télévision en est sûre: l'actrice s'est pliée aux ordres des équipes de Buckingham en "coupant les ponts avec les gens des médias avec lesquels elle était amie".

Une hypothèse aussi portée par Piers Morgan ou même la demi-sœur de la duchesse à l'ascension fulgurante.