Nabilla et Thomas, heureux parents de Milann, partagent leur bonheur

Nabilla Benattia-Vergara a donné naissance à son premier enfant vendredi. La maman et le papa, Thomas Vergara, ont présenté Milann à leurs millions de followers.

« Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie… Ce que je ressens aujourd’hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann, le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06, un merveilleux petit ange de 3kg620 (...) ».

A peine né et déjà sous les feux de la rampe ! Comme un faire-part de naissance, Nabilla Benattia-Vergara a posté les premières photos de son fils dès samedi sur Instagram, annonçant ainsi l’heureuse nouvelle à ses 4,8 millions d’abonnés. Ces derniers avaient déjà pu suivre toute sa grossesse en images.

Un bébé présenté sur les réseaux

Ce week-end, la série de photos montre le couple Nabilla-Thomas serein et heureux, tenant tour à tour le petit Milann dans leur bras. « Notre bonheur est infini. Je ne trouve pas les mots pour décrire notre joie. Merci à mon mari qui a été exemplaire du début à la fin », poursuit la jeune maman.

De son côté, Thomas Vergara a donné des nouvelles de sa femme sur Snapchat, allant jusqu’à donner moultes détails sur un accouchement difficile, finalement réalisé par césarienne. « J’ai vu carrément mon fils en direct sortir. C’était fou... ». Les clichés se sont ensuite succédé tout le week-end : Nabilla fraîche et pimpante dans son lit, Nabilla qui donne son premier biberon à Milann, les premières visites des proches, etc.

Les enfants terribles de la téléréalité

Trois jours et déjà star ! Milann est bel et bien un bébé de la téléréalité, et qui plus est de l’un de ses couples stars. Révélée dans Les Anges de la téléréalité en 2013, il a suffi d’une phrase à Nabilla pour faire le buzz, la célébrissime « Non mais allo quoi... ». La même saison de l’émission met en scène le coup de foudre entre Thomas Vergara, ex-candidat de Secret Story, et Nabilla Benattia.

Dans la tourmente médiatique, les frasques du couple font régulièrement la une des journaux people. En novembre 2014, Nabilla est incarcérée, accusée d’avoir blessé son compagnon à coups de couteau. Les deux tourtereaux se font (un peu) plus discrets, tout au moins jusqu’au procès de mai 2016, lui aussi mis en scène sur les réseaux sociaux. Peu à peu, Nabilla retrouve une notoriété plus positive, en particulier avec la sortie de son livre, « Trop vite ».

Téléréalité un jour, téléréalité toujours… Nabilla et Thomas s’affichent dans un programme qui leur est dédié, mais la jeune femme se mue aussi en businesswoman et lance sa marque de cosmétiques. Un mois après l’annonce de la grossesse, le couple se marie en mai 2019 à Londres.