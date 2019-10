Tournée, duo, album, les bonnes nouvelles pleuvent sur Jenifer

Actuellement à l’écran avec The Voice Kids, Jenifer ne se contente pas de jouer les coachs à la télévision. L’actualité de la chanteuse est même plutôt chargée, avec notamment la sortie d’un single.

Jenifer est en pleine forme et elle le montre ! La chanteuse française prend soin de ses fans sur les réseaux sociaux et leur annonce une pluie de bonnes nouvelles.

Un duo avec Kylie Minogue

Jenifer s’est amusée avec les internautes et les a fait patienter avant de dévoiler l’invité mystère de son nouveau single. Ce fut finalement chose faite le 9 octobre : produit par Bob Sinclar, « On oublie le reste » est interprété en duo avec Kilye Minogue. La star australienne y chante un couplet entier dans la langue de Molière et Jenifer se déclare particulièrement fière de cette collaboration inédite sur la scène pop-rock. Comme on la comprend...

Le single « On oublie le reste » est également l’occasion d’annoncer la réédition du huitième et dernier album de Jenifer, « Nouvelle page », sorti il y a tout juste un an. Après le succès de « Notre idylle », gageons que le duo avec Kylie Minogue donnera un nouvel élan à cet album. Et cela tombe à pic, la chanteuse étant également en pleine tournée automnale, jusqu’au 15 décembre. En point d’orgue, Jenifer annonce qu’elle fêtera son anniversaire avec ses fans le 17 novembre à la Seine Musicale et invite les spectateurs à en composer le menu.

En somme, tout va bien pour Jenifer, qui s’affiche radieuse sur son compte Instagram, où elle dévoile qui plus est un nouveau look, et une coupe à frange inédite. Il n’y aura eu ces dernières semaines qu’un seul petit caillou dans sa chaussure.

Son image associée à une publicité à son insu

Jenifer a dû gérer une affaire de publicité mensongère. Son image a en effet été associée, à son insu, à une publicité pour des pilules amincissantes diffusée sur Facebook. Soucieuse que ses fans ne tombent pas dans le panneau, la chanteuse s’est empressée de démentir sur les réseaux sociaux, avec une touche humoristique : le gif d’un fauteuil de The Voice avec un pouce baissé.

La marque en cause n’en est d’ailleurs à son coup d’essai en la matière puisqu’elle s’était auparavant servie de l’image d’une Laurence Boccolini amaigrie.