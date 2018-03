Bande annonce de "Taxi 5": du neuf avec du vieux? (vidéo)

Après un teaser riche en cascade, la première bande-annonce de Taxi 5 a été dévoilée ce jeudi 15. "Exit" Samy Naceri et Frederic Diefenthal, le film carburera avec un autre casting. Il faut dire que 20 ans se sont écoulés depuis les premières pointes de vitesse et cascades de la saga. Les rôles se sont inversés, et c'est cette fois le policier qui se mettra au volant de la 406 blanche customisée.

Franck Gastambide (Les Kaïras, Toute première fois), également derrière la caméra, incarnera ce super-flic parisien muté contre son gré à Marseille et qui, pour accomplir sa mission, aura besoin d'une voiture d'exception. Heureusement il tombera sur Eddy (Malik Bentalha), neveu du personnage incarné par Samy Naceri qui lui fournira son destrier contre l'effacement de son ardoise.

Les différences semblent s'arrêter ici, puisqu'on retrouve le concept d'un super-pilote et de son équipier gaffeur qui tentent d'arrêter de dangereux criminels à toute allure. Et après les braqueurs allemands, les yakuzas japonais, les pères Noël chinois et les voleurs belges, ce sont les membres du milieu italien qui vont venir défier l'incroyable incompétence de la police marseillaise, menée par Gibert, le commissaire devenu maire de la Cité phocéenne.

Grosses cylindrées, policiers plus idiots et ridicules les uns que les autres et "alertes généraaaaaaaales", les autres ingrédients déjà vus dans les quatre premiers épisodes. Il faut dire que la recette a déjà rapporté près de 200 millions d'euros à travers le monde et attiré plus de 26 millions de spectateurs français dans les salles.

Mais il faudra peut-être que ce Taxi 5 parvienne à renouveler quelque peu la saga. Le dernier épisode n'avait attiré "que" 4,5 millions de spectateurs contre plus de 10 millions pour le second. Le budget du film est de 20 millions d'euros.