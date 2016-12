Evènements culturels: ce qui vous attend en 2017

Isabelle Adjani de retour sur les planches, Martin Scorsese dans les salles obscures, Daniel Pennac dans les librairies... 2017 foisonne de rendez-vous culturels immanquables.

>Tournier relié, Pennac de retour

"La Pléiade je n'y tiens pas vraiment, je veux être lu!". Disparu en janvier 2016 à 91 ans, Michel Tournier, le père de Vendredi ou les limbes du Pacifique, sera tout de même édité dans la prestigieuse collection le 23 février. Le volume contiendra également Le Roi des Aulnes, Vendredi ou la vie sauvage, Les Météores, Gaspard, Melchior et Balthazar, Gilles et Jeanne, Le vent Paraclet.

Dix-huit ans après Aux fruits de la passion, Daniel Pennac fait revivre Benjamin Malaussène dans Ils m'ont menti (Gallimard). Plus de 5 millions de titres ont été vendus depuis le lancement de la série en 1985. Du côté étranger, on guettera la publication de Celle qui fuit et celle qui reste, 3e tome de L'amie prodigieuse de la romancière italienne Elena Ferrante.

>Adjani sur les planches

Isabelle Adjani interprètera le rôle principal de L'amour et les forêts, le roman d'Eric Reinhardt adapté à la scène par Laurent Bazin (9-19 mai au Centre dramatique national d'Angers). Le spectacle partira ensuite en tournée.

>Nouvelle 'Seine'

La "Seine musicale" ouvrira ses portes au printemps sur le site des anciennes usines Renault de l'Ile Seguin. Ce complexe comprend un auditorium classique (1.150 places) et une grande salle (4.000 à 6.000 places). West Side Story et Michel Sardou sont déjà annoncés. L'Opéra de Paris étrennera quant à lui un cycle de créations mondiales à partir de chefs d'oeuvres de la littérature française avec Trompe-la-mort d'après La Comédie humaine de Balzac. Le tout confié au compositeur italien Luca Francesconi et au metteur en scène belge Guy Cassiers (13 mars-5 avril).

>Valérian en 2740, Scorsese au Japon

Superproduction la plus chère de l'histoire du cinéma français (170 millions d'euros), Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson sortira dans le monde et en France en juillet. Adapté du classique de la bande dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières créé en 1967, le film se déroule en 2740 et raconte l'histoire de deux agents spatio-temporels, Valérian et Laureline (Dane DeHaan et Cara Delevingne), qui mènent une enquête sur la station orbitale Alpha. Quatre ans après le survitaminé Loup de Wall Street, Martin Scorsese signe son retour avec Silence, qui sortira le 8 février en France.

Cette grande fresque de 2h39 suit deux missionnaires jésuites portugais au XVIIe siècle (Andrew Garfield et Adam Driver) partis au Japon sur les traces de leur mentor, le père Ferreira (Liam Neeson) et des chrétiens victimes de persécutions.

>La Guyane et Kidman

Guyane, nouvelle création de Canal+, signée du scénariste et auteur de BD Fabien Nury, débarque en janvier avec huit épisodes réalisés par Kim Chapiron. Un étudiant en géologie (Mathieu Spinosi) envoyé en stage en Guyane dans une société d’exploitation de mines d'or se lie à un parrain de "la mafia de l'or" (Olivier Rabourdin).

Big little lies, nouvelle série américaine, arrive le 19 février sur HBO (le 20 sur OCS City), adaptée du bestseller éponyme de Liane Moriarty et réalisée par le Québecois Jean-Marc Vallée. Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley interprètent des mères de famille dont l'existence va être bouleversée par un meurtre.

>L'année Barbara et rock en stade

A l'occasion des 20 ans de la disparition de Barbara (24 novembre), Gérard Depardieu sortira un album de reprises le 10 février et sera en représentations aux Bouffes du Nord (9-18 février). La Dame en Noir sera aussi honorée au Printemps de Bourges en avril, sur grand écran avec un film de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar et à la Philharmonie par une exposition.

De très grandes stars à Paris cet été. A commencer par les papes de la new wave Depeche Mode (1er juillet) qui auront sorti leur nouvel album Spirit. Suivront les revenants Guns n' Roses et leur hard rock 80's (7) puis les Britanniques de Coldplay (15, 16, 18), tandis que les ex-Téléphone, les Insus feront leurs derniers rappels les 15-16 septembre.

>Vermeer et ses rivaux, Walker Evans et ses icônes

Metteur en scène de la vie privée de l’élite hollandaise, fière de sa réussite, Vermeer n'était pas le seul peintre de genre. Le Louvre consacre une exposition au "Sphinx de Delft" - un tiers de son oeuvre sera présent - et à ses rivaux, tels Gerard Dou, Jan Steen et bien d'autres. (du 22 février au 22 mai)

Ses portraits des laissés-pour-compte du sud américain frappé par la Grande Dépression sont devenus des icônes de la photographie. Le Centre Pompidou présente la première grande rétrospective en France de Walker Evans - 300 tirages - en insistant sur sa fascination pour la culture populaire (du 26/04 au 14/09).