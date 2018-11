La date de sortie de "La Reine des neiges 2" avancée en France

"Libérée, délivrée...", l'air n'est pas prêt de nous sortir de la tête. La folie de La Reine des neiges va bientôt revenir. Cela fait six ans (déjà) que les petits et grands ont découvert les aventures d'Elsa, Anna, Kristoff et Olaf, devenus depuis le plus grand succès des studios Disney.

Le film a battu des records avec près de 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde. Sans compter les sommes rapportées par les nombreux produits dérivés. Dès 2015, les studios avaient donc confirmé qu'il y aurait une suite, mais il a fallu attendre trois ans pour avoir une date, et il faudra patienter une année de plus pour découvrir le film.

C'est en effet pour 2019, sans surprise au moment des fêtes de Noël, que sortira donc La Reine des neiges 2. A l'origine il avait été annoncé pour le 27 décembre. Mais le directeur de Disney France a annoncé mardi que la date était finalement avancée au 20 décembre. Comme souvent, la France bénéficiera donc d'une projection avant les Etats-Unis, où le jour de sortie est le vendredi et non le mercredi.

Pour ce qui est du scénario, on sait déjà que le film devrait mettre en scène le voyage des héros au-delà de leur royaume. Mais ce sont aussi les chansons qui sont très attendues. Libérée délivrée avait reçu l'Oscar en 2014, une première pour un film d'animation Disney depuis Cendrillon.

L'année 2019 devrait être un bon cru pour l'usine à rêves, puisqu'en juin sortira Toy Story 4. Les troisièmes aventures des jouets parlant avait eu un succès phénoménal en 2010 avec plus d'un milliard de dollars de recette, un record à l'époque pour les productions Disney et Pixar, pulvérisé depuis par La Reine des neiges.