Oscar 2017: certains nominés recevront "un sac cadeau" d'une valeurs de 100.000 euros

Costumes élégants pour ses messieurs, robes de soirées et belles parures pour ces dames, la cérémonie des Oscar repose sur le rêve, le glamour et le respect des traditions. Et il en est une qui pourrait faire des envieux, les "Distinctive Assets" ou "sac cadeaux", remis par les marques sponsors de l'évènement à certains participants.

Les vingt acteurs et les cinq réalisateurs en lice pour la cérémonie des Oscar le 26 février prochain recevront donc plus de 100.000 euros de cadeaux chacun. Une valeur en baisse car en 2016, chaque pochette surprise de luxe avait été estimée à 232.000 euros et les marques souhaitant participer au projet devaient s'acquitter de 4.000 euros.

Et ce genre de petites attentions, les stars en rafolent. Lash Fary, qui a créé la société Distinctive Assets, confiait à CNN: "les gens sont super excités - c'est le mot que j'utiliserais - à en juger par le nombre d'assistants et d'agents de célébrités qui nous appellent pour s'assurer que nous avons bien la bonne adresse pour envoyer les cadeaux. Quand les gens apprennent qu'il y a des +gift bags+ d'une valeur à six chiffres offerts, nous recevons des appels de personnes qui ne font pas partie des catégories concernées". Et d'expliquer la raison de ces présents (c'est loin d'être de la philanthropie): "nous leur offrons des cadeaux pour les mêmes raisons qui font qu'ils sont payés 20 millions de dollars par film... Parce que leur propre image de marque a de la valeur".

Le présent le plus cher est cette année un séjour de trois nuits au ranch californien Lost Coast pour la somme de 40.000 dollars ou un séjour de trois nuits dans un grand hôtel italien avec vue sur le golfe de Naples et le mont Vésuve. On trouve aussi des cadeaux plus amusants, voire laissant perplexe, comme des patchs pour éliminer la transpiration sous les bras ou un massage anticellulite (!).