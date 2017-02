"Les Années 30 - Et si l'Histoire recommençait?": un passé qui sonne étrangement actuel

C'est un livre d'Histoire qui ne cache pas sa volonté de répondre en filigrane à certaines interrogations actuelles. Les historiens Pascal Blanchard et Farid Abdelouhab viennent de sortir –le 23 février– Les Années 30 – Et si l'Histoire recommançait? aux éditions de La Martinière.

Les auteurs prennent clairement le partie de l'illustration pour mettre en lumière les grands événements qui ont structuré cette période charnière. Pas moins de 250 documents d'époque sont proposés dans l'ouvrage, de l'affiche cinématographique au tract politique en passant par la publicité pour comprendre, analyse à l'appui, le panorama géopolitique mondial précédent la Seconde Guerre mondiale.

Le krach de 1929, le chômage de masse, la famine galopante, l’essor des nationalismes et leurs tentations guerrières, les tensions internationales et l’émergence de conflits sur tous les continents, toute la mécanique amenant au désastre mondial du conflit le plus meurtrier de l'Histoire est dévoilée et expliquée par les deux chercheurs.

Mais c'est bien l'écho constant avec la période actuelle qui interpelle le plus et donne à l'ouvrage toute sa force. Certaines questions ont en effet une résonnance particulièrement redondante avec le monde de 2017: sommes-nous en train de vivre les mêmes mécanismes qui ont conduit l’Europe et le monde à l’abîme en 1940? Comment contrer cette crise que nous vivons si nous ne disposons pas d’outils de réflexion pour la comprendre? Le livre apporte plusieurs pistes de réflexion pour éclairer ces interrogations. Ce qui revient à dire également que nous vivons une période qui se trouve des points communs avec l'avant-guerre. Une perspective qui n'est pas des plus rassurantes…