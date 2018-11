L'actrice joue une victime de viol en pleurs, elle se fait insulter (vidéo)

La vidéo est brève, mais le message est fort. Une vidéo mise en ligne pour dénoncer les comportements sexistes envers les personnes victimes de viol a été publiée et commence à faire le "buzz".

La scène se passe au Liban. Une jeune femme –en fait une comédienne– déambule dans la rue en pleurant, la chevelure en bataille, en petit haut et minijupe. L'actrice joue le rôle d'une femme qui vient de se faire violer (et dépouiller de ses effets visiblement) et qui tient des propos incohérents en apparence sous le coup de l'émotion, mais qui ne laisse aucun doute sur ce qu'il vient de se passer dans le scénario élaboré.

Et si les premières réactions des hommes présents dans la rue semblent pleine d'empathie –certains proposent leur aide, offrent une veste pour recouvrir la jeune fille ou un téléphone pour appeler de l'aide– rapidement les comportements changent face à l'impossibilité de la fausse victime d'expliquer ce qui lui est arrivé, étant sous le choc.

(Voir ci-dessous la vidéo)

"Ma sœur ne s'habillerait pas comme ça", "c'est juste une traînée que quelqu'un a baisée puis jetée!","elle a l'air d'une salope", "elle n'a pas honte la pute"… les mots sont durs et dénigrent clairement la victime. Même une femme intervient avec des propos ambigus: "Vous créez un malaise".

Samedi 24, une mobilisation se tiendra à Paris pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les militantes essaieront de faire entendre leur voix dans une capitale qui devrait déjà résonner au son des différentes manifestations de gilets jaunes.