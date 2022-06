eBay s’adapte à la mode des enchères en streaming avec eBay Live

Pour profiter de la tendance des achats en streaming et de la mode de la vente des articles de collection, le célèbre site d’enchères en ligne eBay vient de lancer eBay live, sa propre plateforme dédiée à la vente aux enchères en live, pour des articles rares et de collection. Un grand pas dans l'univers de la vente en ligne, de la part d’un de ses acteurs traditionnels.

Depuis quelques années, la tendance du télé-achat sur les réseaux sociaux a émergé en Chine, pour rapidement devenir un phénomène de masse. L'idée, c'est de vendre des produits pendant un programme vidéo en streaming (comme sur Twitch), tout en offrant des moyens d’achat en ligne fournis par les plateformes de vidéo en direct sur les réseaux sociaux.

Discuter, réagir et acheter via la vidéo en direct

Cette tendance a une particularité : très souvent, ce sont des influenceurs qui sont embauchés pour se charger de la vente. Le commerçant assure ainsi une audience importante, qui pourra commenter et interagir pendant le live.

Pour son lancement, le mercredi 22 juin, eBay a prévu d’organiser la vente aux enchères des cartes à collectionner du vendeur eBay Bleecker, animée par le DJ Skee.

D'autres géants d'Internet essaient de s’adapter à cette tendance, qui pourrait devenir de plus en plus populaire. Amazon, par exemple, a lancé un service en direct pour les influenceurs en 2020, et Facebook (Meta) propose également des plateformes d'e-commerce. L'année dernière, TikTok a aussi commencé à diffuser des "info-publicités" vidéo en direct.