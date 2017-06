Facebook: "Pride" le nouveau bouton de réaction pour le mois des fiertés LGBT

Facebook étoffe la liste de ses émojis à l'occasion du mois des fiertés LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) pendant tout le mois de juin. Le premier réseau social a ajouté un nouvel émoji dans ses "réactions". Il s'agit d'un nouveau dessin en forme de drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Le dessin se trouve à côté des six autres émojis (le like, le cœur, le smiley qui rigole, le bonhomme choqué, la tête qui pleure et le smiley qui est en colère).

"Alors que les célébrations des fiertés LGBT commencent aux quatre coins du monde, Facebook est fier de soutenir la diversité de notre communauté", a déclaré Facebook dans un communiqué.

Le "Mois des fiertés", est connu dans le monde entier sous le nom de "Pride Month". Ce mois est destiné à donner de la visibilité aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. C'est généralement courant juin que se déroulent la plupart des "Gay Pride". La firme américaine a donc décidé de créer pour l'occasion un bouton "réaction".

A noter que le "Mois des fiertés" a été crée à la suite des émeutes de Stonewall aux Etats-Unis en 1969, considéré comme l'un des événements majeurs dans la lutte pour l'égalité des droits.

Cependant le bouton "arc-en-ciel" ne se met pas automatiquement sur Facebook. Beaucoup d'internautes se sont d'ailleurs demandé comment obtenir ce bouton "Pride". C'est très simple: les utilisateurs du célèbre réseau social vont devoir se connecter à la page Facebook LGBTQ et cliquer sur "J'aime". Ils pourront alors utiliser le bouton "Pride" jusqu'à fin juin.

Certains internautes américains, se servent de ce nouvel émoji pour "troller" ("embêter", en français) Roy Moore, un juge ouvertement opposé à l'égalité des droits: ils cliquent sur le bouton "Pride" en réaction a chacune de ses publications.