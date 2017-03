L'ancienne actrice de films pornographiques Brigitte Lahaie se dévoile sur France 3 (VIDEO)

Aujourd'hui animatrice de radio, Brigitte Lahaie est devenue connue dans les années 80 pour ses rôles dans des films pornographiques. Invitée dans l'émission Le Divan présentée par Marc-Olivier Fogiel sur France 3 mardi 14, elle a évoqué son passé de star de la pornographie.

Celle qui milite dorénavant contre la diffusion de films pornographiques sur Internet s'est épanchée sur sa jeunesse et notamment sur la relation qu'elle entretenait avec ses parents.

Brigitte Lahaie, issue d'un "milieu bourgeois" et née à Tourcoing, a commencé sa carrière dans la pornographie à 21 ans. Pour elle, l'ambiance sur les plateaux de tournage et la teneur des films ne ressemblaient pas aux "pratiques extrêmes et déshumanisées que révèle aujourd'hui Internet".

Elle a aussi avoué à Marc-Olivier Fogiel que sa mère avait "toujours été dans le déni", ainsi, elles n'ont jamais évoqué son statut de star du porno. Pourtant, elle a expliqué que sa mère utilisait sa sexualité au quotidien alors qu'elle était adolescente. Brigitte Lahaie devait par exemple souvent ouvrir la porte au facteur en petite tenue, comme par exemple "des petites nuisettes".

Son regret le plus grand est certainement cette absence de dialogue à propos de sa carrière avec sa mère: "après mes passages à la télévision, elle me parlait de ma robe, de ma coiffure, mais jamais de mes propos" a déploré la sexagénaire.

Brigitte Lahaie a aussi évoqué son père qui alors qu'elle avait une dizaine d'années l'a repoussée et n'a plus voulu qu'elle vienne dans sa chambre le soir pour lui souhaiter bonne nuit. Selon elle, "avec le recul je pense qu'il était un peu troublé et ému par mon affection débordante. Il m'a sans doute repoussé pour me protéger".

