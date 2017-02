Léa Salamé évoque sa grossesse: c'est pour bientôt

La journaliste Léa Salamé a évoqué sa grossesse aux côtés de Michel Drucker au court de l'émission Vivement la télé, dimanche 19. Arborant fièrement un ventre rebondi et visiblement très heureuse, la jeune femme a évoqué cette nouvelle aventure alors qu'elle n'est en congé maternité que depuis quelques jours.

"C'était pas prévu parce que c'était une année professionnelle extrêmement chargée pour moi" a-t-elle déclaré à Michel Drucker. En effet, elle avait quitté l'émission On n'est pas couché pour coanimer L'Emission politique avec David Pujadas et notamment suivre l'élection présidentielle au plus près.

Et si elle a maintenant le temps de prendre soin d'elle et de préparer la venue de son premier enfant dont la naissance est prévue "bientôt", sa carrière reste toujours dans un coin de sa tête: "je mène ça tambour battant en essayant d'arriver à continuer ma carrière, tout en ayant mille choses en tête sur l'arrivée de ce premier enfant avec toutes les angoisses que, forcément, ça suscite".

La journaliste est très discrète sur sa vie privée, et c'est une bourde de Nathalie Kosciusko-Morizet lors d'une matinale de France Inter qui avait révélé la première grossesse de la journaliste de 37 ans. Alors que Léa Salamé l'avait questionné sur ses rapports tendus avec François Fillon alors qu'elle était enceinte, celle qui était à l'époque candidate aux primaires de la droite lui avait rétorqué: "ce n'est pas particulier à François Fillon, ce n'est pas particulier à la classe politique, c'est un problème qui traverse la société française, c'est un problème de regard. Et vous le savez bien puisque c'est votre situation actuellement".