Les femmes de footballeurs réduites à un "cliché" selon l'une d'entre elles

Argent facile, bimbos… les femmes de footballeurs sont souvent très critiquées uniquement à cause de la profession de leur compagnon. Jeudi 8, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'émission LeVestiaire leur donnait la parole.

Le programme de SFR Sport était entièrement dédié aux femmes de footballeurs, qui ont d'ailleurs très rarement la parole. Parmi elles, Karine Ray: la femme de Réginald Ray ancien joueur et actuel entraineur de l'équipe de Valenciennes.

Psychopraticienne, Karine Ray s'inscrit loin des idées reçues dont les femmes de footballeurs sont les victimes. Elle a pris la parole en dénonçant les "clichés" dont elles faisaient l'objet et qui persistent.

"Parfois je rencontre des personnes, mais j’ai l’impression que c’est comme si je n’étais pas là. Dans une conversation on ne nous pose aucune question, on ne cherche pas à savoir ce qu’on fait, on est la femme de", a-t-elle témoigné lors de cette émission spéciale.

"On doit imaginer que la femme de footballeur ne fait rien, ça nous réduit à un cliché", a-t-elle dénoncé ensuite. Elle n'était pas la seule invitée sur le plateau puisque Julie Nivet, compagne de Benjamin Nivet mais pas seulement puisqu'elle est aussi auto-entrepreneure, était entre autre présente.

Brisant le cliché de la femme vénale et uniquement intéressée par l'argent, Julie Nivet a d'ailleurs expliqué que lorsqu'elle avait commencé à fréquenter celui avec qui elle est depuis maintenant 21 ans, il ne lui avait pas dit qu'il était footballeur. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle l'a appris en voyant une photo de Benjamin Nivet et Guy Roux.