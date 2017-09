"ONPC": Christine Angot quitte le plateau ne supportant pas qu'une invitée évoque son agression sexuelle (vidéo)

La prochaine diffusion, samedi 30, de On n'est pas couché promet déjà de dévoiler un "clash" plutôt embarrassant. En effet selon des témoignages de personnes ayant assisté à l'enregistrement de l'émission, qui n'est pas diffusée en direct, une conversation entre Christine Angot, la chroniqueuse de l'émission et Sandrine Rousseau, ancienne élue et porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts, a dérapé. La chroniqueuse aurait même quitté le plateau en claquant la porte.

La cause de cette dispute? Sandrine Rousseau intervenait dans l'émission pour faire la promotion de son livre Parler relatant l'agression sexuelle dont elle aurait été victime et qui aurait été perpétrée par Denis Baupin (qui nie les faits par ailleurs prescrits). L'ancienne élue justifiait lors de l'enregistrement son choix difficile de relater une agression sexuelle dont on a été victime.

Une position qui n'a visiblement pas plu à Christine Angot. Selon un témoin se confiant au Huffington Post "Christine Angot a quitté le plateau en balançant ses fiches. La chroniqueuse était en total désaccord avec l'invitée, expliquant que les agressions sexuelles devaient se régler en soi, qu'une femme doit pouvoir se débrouiller toute seule". Elle est visiblement partie sous les huées du public. Elle serait revenue environ un quart d'heure plus tard.

Christine Angot avait évoqué dans un roman paru en 1999 une liaison incestueuse dont elle reconnaîtra plus tard avoir été victime. Dans l'émission Le Divan présenté par Marc-Olivier Fogiel le mardi 16 mai sur France 3, l'auteure devenue chroniqueuse expliquait que "la question de l'inceste, il faut être bien clair, ce n'est pas partageable. Quand ça arrive, eh bien tant pis" laissant entendre qu'elle n'appréciait pas l'étalage de ce genre de témoignage.

La production de ONPC n'a pas encore confirmé si la séquence sera diffusée ou coupée au montage.