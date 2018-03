Pierre Ménès quitte "Touche pas à mon poste", il l'annonce sur Twitter

Recruté en septembre 2017 au sein de la bande à Cyril Hanouna, Pierre Menès a officiellement annoncé mercredi 14 qu'il quittait l'émission Touche pas à mon poste. C'est en répondant à l'un de ses followers sur Twitter que le spécialiste du ballon rond a fait part de la nouvelle, assurant qu'un retour sur le plateau n'était "pas prévu". "Je suis trop fatigué par mes déplacements le vendredi", a-t-il ajouté précisant qu'il arrêtait "vraiment" pour faire "attention" à sa santé.

En l’espace de plusieurs mois, le consultant sportif est apparu seulement à 20 reprises autour de la table de Cyril Hanouna et n'est plus revenu sur le plateau de C8 depuis le 18 décembre dernier. Quelques semaines plus tôt, il avait été opéré à cause d'une éventration, un an après avoir subi une double greffe du foie et du rein pour soigner sa maladie (une cirrhose dite NASH liée à une surconsommation de sucre).

Une double greffe qui lui a sauvé la vie. Après s'être retiré des médias et avoir perdu beaucoup de poids, il était revenu en mars 2017 sur le devant de la scène après avoir récupéré de sa lourde opération. Il a d'ailleurs témoigné de son histoire dans un livre et s'est engagé depuis en faveur du don d'organes.

A noter que Pierre Ménès n'est pas la seule "nouvelle recrue" à ne plus apparaître sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Titoff, Dominique Farrugia ou Rokhaya Diallo se sont présents que très occasionnellement dans l'émission depuis septembre dernier. Quant à Rachid Arhab, il a disparu depuis le 22 novembre.