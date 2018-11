TPMP: Mireille Mathieu fond en larmes en évoquant la mort de sa mère (vidéo)

Le choix de son invitée était plutôt audacieux, car bien éloigné sans doute de son public habituel. Il a pourtant débouché sur un moment d'émotion. Lundi 19, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) Mireille Mathieu, venue faire la promotion de son nouvel album studio Mes classiques.

C'est en revenant sur l'écriture de l'album que la star française aux 1.200 chansons a fondu en larmes. Elle a évoqué en effet sa mère disparue en mars 2016 à l'âge de 94 ans relatant notamment un moment intime et tendre juste avant le décès la nonagénaire. "J'ai dédié ce double vinyle à ma petite maman. Avant que ma maman ne parte, je lui ai chanté des chansons que j'avais faites, et de là où elle est, j'espère qu'elle m'entend et qu'elle est heureuse" explique la chanteuse, la voix étranglée.

"Maintenant, c'est moi qui suis l'aînée donc je suis auprès de toute ma famille" annonce aussi celle qui est l'aînée de 14 enfants –mais qui n'a elle-même jamais eu d'enfants– et qui poursuit ainsi à 72 ans une carrière débutée il y a plus de cinq décennies.

Mireille Mathieu a vendu 130 millions de disques à travers le monde depuis ses débuts, et propose actuellement le quarantième album de sa carrière. Discrète sur scène, seuls quatre concerts sont actuellement prévus dans son programme de 2019: deux en République tchèque, un en Russie et un en Biélorussie. Elle n'est plus montée sur une scène française depuis 2014 et aucune date dans l'Hexagone n'a encore été annoncée.