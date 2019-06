"The Voice" saison 9: Julien Clerc écarté, Céline Dion pour le remplacer?

Il ne reste plus que deux émissions avant que la saison 8 de The Voice désigne un gagnant. Sidoine et Léona Winter (équipe de Jenifer), Whitney et Gjon's Tears (équipe de Mika), Clément et Vay (équipe de Soprano), ainsi que Léonard et Pierre Danaë (équipe de Julien Clerc) s'affronteront samedi 1er juin pour la demi-finale en direct sur TF1 à partir de 21h10.

Et alors que les audiences sont chaque semaine plus faibles (près de 5,6 millions de téléspectateurs le premier soir, et plus que 3,3 millions samedi dernier), la production ITV Studios France prépare déjà la saison 9.

Les castings pour dénicher de nouveaux talents ont même déjà commencé depuis le mois d'avril un peu partout en France, et ils se poursuivront jusqu'au début de l'automne.

Du côté des coachs aussi il y a du mouvement. Ou tout du moins des bruits de couloir. Selon Public, Julien Clerc aurait déjà été évincé, sous prétexte qu'il n'aurait pas convaincu les jeunes téléspectateurs qui ne le jugent pas assez dynamique.

La production lui chercherait un remplaçant et aurait déjà commencé à contacter des artistes, dont Céline Dion. La volonté d'attirer une star internationale dans ses filets est logique en termes de pouvoir attractif et d'audience. Mais la chanteuse canadienne aurait cependant déjà dit "non".

ITV Studios France a cependant déjà démenti les rumeurs concernant Julien Clerc ce vendredi même dans 20 Minutes, assurant qu'aucune décision n'avait encore été prise pour aucun des coachs.

"En règle générale, la production fait le bilan avec les coachs une fois la saison terminée et discutent avec eux de leurs envies de continuer ou non, de leurs disponibilités. Mais les décisions ne sont pas prises avant début septembre", a-t-il été expliqué.