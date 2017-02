"The Wall", l'émission de tous les records cartonne sur TF1

Christophe Dechavanne, longtemps délaissé par TF1, semble avoir réussi un pari gagnant lundi 27 à 19h avec le lancement de sa dernière émission. The Wall est un jeu où les participants peuvent gagner jusqu'à 1,5 million d'euros.

La star explique avoir changé sa façon d'animer: "c'était la demande de TF1 que je sois dans ce rôle-là. Après avoir fait le couillon et des galipettes pendant 25 ans, c'est bien que je passe à autre chose. Mais je déconne parfois avec les candidats et je vibre avec eux".

Inspiré de l'épreuve du "Fakir" de la célèbre émission du Juste Prix, le programme est un ascenseur émotionnel à lui tout seul. Les participants ont face à eux un mur d'une dizaine de mètres, une boule verte dévale le mur en cas de bonne réponse et tombe dans une case qui indique le montant gagné, qui peut varier de 1 à 150.000 euros.

Si la réponse est mauvaise, c'est une boule rouge qui tombe et qui fait perdre aux participants la somme indiquée.

Diffusée pour la première fois lundi 27, l'émission a réalisé 27% de part d'audience et a attiré 5,4 millions de curieux. Un exploit alors que TF1 est d'habitude largement distancée par les chaînes concurrentes durant cette plage horaire.

Cinq à sept, 19h Live ou Wish List n'ont pas réussi à faire face aux programmes de France 2 et de M6.

Le premier couple à s'être présenté a remporté près de 14.000 euros. Ce premier gain est l'un des plus importants jamais gagné à la télévision française. En effet, c'est le douzième gain le plus élevé. Mais Vincent et Florie devront se partager la somme avec une téléspectatrice tirée au sort le soir de l'émission. Le divertissement est aussi tiré d'une émission américaine à succès diffusée sur la chaîne NBC.