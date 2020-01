Eurovision 2020: qui est Tom Leeb, représentant de la France au grand concours?

Visage familier et patronyme célèbre: Tom Leeb est le fils de Michel, humoriste star des années 80. Dans les mois à venir, c’est bien lui qui occupera le devant de la scène. Car il a été choisi par France Télévisions pour représenter le pays à l’Eurovision, en mai prochain.

Il est le fils de Michel et le frère de Fanny, chanteuse elle aussi. Si l'on ne connaissait pas encore bien Tom Leeb le chanteur, on découvre, sur les plateformes vidéos et musicales, que Tom Leeb a déjà sorti un album, Recollection, en 2019, et un EP éponyme en 2018.

Comédien et comique comme son père

Mais avant de se lancer dans la chanson, il était comédien: en 2013, tout juste âgé de 14 ans, il rejoint le casting de Sous le soleil, feuilleton dans lequel il incarne le jeune Tom, puis Adrien dans Section de recherches. Après cinq années d’études de chant, de danse, de théâtre et de cinéma à New York, il regagne la France et se retrouve très vite sur les planches avec son père dans Madame Doubtfire. La même année, il se lance dans l’humour et forme, avec le comédien Kevin Levy, le duo « Kevin et Tom »: ils feront notamment la première partie de Gad Elmaleh et créeront une série de mini-séquences humoristiques «Comment…».

Un album en 2019 et la première partie de Sting

Depuis, Tom Leeb enchaîne les apparitions au cinéma. Mais c’est sans doute la chanson qui lui va le mieux: en 2018, il sort son premier album. Un disque de 6 titres, tout en anglais. Son premier véritable album, Recollection, en 2019, a manifestement convaincu les professionnels, puisqu'il lui a permis de faire la première partie de Sting.

Le plus souvent seul avec sa guitare acoustique, Tom Leeb est auteur et compositeur et parle, dans ses chansons, d’amours contrariées. Sa voix folk respire la culture anglo-saxonne et s’accorde parfaitement avec sa belle gueule. En mai, il aura tout juste 31 ans et représentera donc la France au grand concours de l’Eurovision. Et il a a priori toutes ses chances de remporter l’adhésion du public. Jugez-en en écoutant ce live sur le plateau de RTL il y a quelques jours.