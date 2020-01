Choisir sa complémentaire santé à la retraite

Le passage à la retraite n’est pas un cap évident à passer pour les personnes âgées. En effet, cela entraîne certaines contraintes qu’il est difficile d’anticiper. En effet, la couverture santé négociée par votre employeur tout au long de votre carrière risque de ne pas être suffisante. En tant que retraité, il est préférable de vous assurer avec un contrat individuel pour éviter de payer des tarifs d’hôpitaux ou de médicaments exorbitants.

Que se passe-t-il à la retraite ?

À l’approche de la retraite, vous devez apprendre à vous poser les bonnes questions. « Est-ce que je dois souscrire à une nouvelle mutuelle retraite ? » « Est-ce que je dois conserver un contrat en cours ? »

Si vous disposez déjà d’une mutuelle avec un contrat individuel, le passage à la retraite ne change rien pour vous. Vous payez les mêmes cotisations et vous bénéficiez des mêmes garanties qu’avant le passage à la retraite.

Dans le cas où vous avez souscrit à une mutuelle collective auprès de votre entreprise, vous pouvez également la conserver sous certaines conditions. Ou sinon, vous pouvez souscrire à une complémentaire santé individuelle.

Comparer les offres sur Internet

Aujourd’hui, il est très facile de comparer les autres des différents assureurs. Si vous cherchez une mutuelle santé, il vous suffit de vous rendre sur le site d’un comparateur d’assurance comme Lecomparateurassurance.com par exemple. Cet outil est facile à utiliser et vous permet de trouver la complémentaire santé adaptée à vos besoins !

Pour obtenir une liste des meilleures assurances, il vous suffit de définir votre profil, vos critères de garantie et votre budget. Ensuite, le site se charge de vous présenter les meilleures offres du moment en quelques secondes.

Toutes ces procédures sont totalement gratuites pour toutes les personnes à la retraite qui recherchent une complémentaire santé. Par la suite, vous avez la possibilité de contacter le prestataire de votre choix afin de discuter des conditions du contrat et des possibilités de négociations.

Choisir la bonne mutuelle santé

Pour une mutuelle santé retraite, il existe des garanties à privilégier et qui sont donc indispensables. Pour commencer, vous devez vous assurer que le remboursement des soins courants soit pris en charge. Ici, il s’agit des consultations chez le médecin traitant ou chez le spécialiste. Celles-ci seront récurrentes lorsque vous serez à la retraite.

En second lieu, il est indispensable de souscrire à une mutuelle qui rembourse les frais d’hospitalisation. En effet, en prenant de l’âge, vous avez plus de chances de contracter des maladies qui peuvent conduire à une admission à l’hôpital.

Ensuite, les remboursements des frais auditifs, dentaires et oculaires sont aussi importants. Ce sont des parties de votre corps qui se dégradent beaucoup plus rapidement avec l’âge. Et vous risquez d’avoir besoin de certains traitements afin de les préserver le plus longtemps possible. De ce fait, votre complémentaire santé doit impérativement proposer cette garantie.

Avec l’âge, vos besoins de santé vont augmenter. Ne prenez donc pas le risque de conserver votre mutuelle santé habituelle et apprenez à la faire évoluer.